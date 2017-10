Nackte Haut und Zickenkrieg bei ‹Der Bachelor›

Marija legte sich ins Zeug. (Screenshot: 3+)

In der ersten Folge von ‹Der Bachelor› flimmerten die ersten Zickereien schon nach wenigen Sendeminuten über den Bildschirm. In der zweiten Sendung ging es richtig zur Sache. An nackter Haut fehlte es jedenfalls nicht.

Die Hiobsbotschaft kam für zehn der 19 Ladies bereits zu Beginn des neuen Tages. Denn Bachelor Joel wollte neun der 19 Damen für eine Nacht auf eine einsame Insel entführen.

Mit Survival-Packages ging es los, während sich die übrigen zehn in der Luxusvilla einquartierten – und die zugeteilten Zimmer(-kolleginnen) sorgten bei Einigen für Unmut. «Mit dieser Frau kann ich gar nichts anfangen. Null kompromissbereit. Die raubt einem den letzten Nerv – ich weiss nicht, ob ich es mit der lang im Zimmer aushalten werde», meinte Carolina über ihre Zimmergenossin Elena. Und was meinte Elena dazu?

Und auch sonst waren Zickereien an der Tagesordnung. Jede will das «schönste Zimmer».

Derweil auf der Insel: Joel stellte klar, dass seine zukünftige Freundin kein «Luxus-Chick» sein soll, sondern auch eine, die etwas tough ist. Die Ladies wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Zelt aufstellen, fischen, Holz sammeln – und das bei brütender Hitze.

In der ersten Folge von ‹Der Bachelor› agierte Daryana als Date-Crasherin. Sie platzte mitten in das Date zwischen Joel und Carolina – und das aus gutem Grund. Die 26-Jährige wurde als Junge geboren und begann mit 15 Jahren mit einer Geschlechtsumwandlung. Nun wollte Joel mehr von ihrer Geschichte erfahren. Ihre Konkurrentinnen sollten davon aber nichts erfahren. «Ich finde, es ist nicht so wichtig, dass die anderen davon wissen.»

Für Informatikerin Romy gab es am zweiten Abend eine spezielle Überraschung. Joel lud sie zum Einzeldate, während die Anderen auf der Insel das Lagerfeuer vorbereiteten. Ihr Auftritt als Kleopatra in der Kennenlern-Folge hat Joel fasziniert.

In der Zweisamkeit erfuhr man etwas über Joels dunkle Vergangenheit – und die Narbe neben seinem rechten Auge. «In meinem Leben ist nicht alles so gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich hatte falsche Kontakte und habe falsche Pläne verfolgt. Und, aus dem heraus ist auch diese Narbe entstanden.» Auch wenn man aus diesem Statement nicht wahnsinnig viel Neues erfuhr, so versprach Joel Romy, dass er ihr mehr erzähle, wenn er sie besser kenne und ihr vertraue. Also, dran bleiben an der Show.

Striptease und der erste Kuss

An Tag zwei in der ‹Bachelor Mansion› widmete sich Joel den 10 Ladies, die nicht mit auf die Insel durften. Bevor die Party auf dem Boot losgehen konnte, wollte Joel auch hier noch ganz allein mit jemandem sein.

Und das Gespräch mit Dragana schien dem Bachelor besonders gut zu gefallen.

Die übrigen Damen brachten sich derzeit in Partystimmung. Und nach Joels Rückkehr ging es erst recht los. Die Baslerin Carolin übernam das Ausziehen des Bachelors.

Sadomaso-Frau Marija packte kurzerhand wieder ihre Fesseln aus und band dem Bachelor seine Hände auf den Rücken. Normalerweise habe sie es lieber, wenn sie gefesselt werde, aber für Joel mache sie eine Ausnahme. Welch eine Ehre!

Joel schien dies jedoch zu gefallen und er nahm das zum Anlass für ein Spiel. Jede Dame sollte sich etwas einfallen lassen, wie sie Joel überzeugen kann. Der Preis für die Siegerin: ein Kuss. Da flogen schon mal die Fetzen – buchstäblich.

«Das hat mich total schockiert», war das Einzige, was Carolina dazu noch sagen konnte. Die Baslerin Carolin versuchte ihrerseits, Joel mit Gummi-Schlangen um den Finger-, oder besser um die Zunge zu wickeln.

Gewonnen hat dann jedoch eine ganz Andere. Die Deutsche Julia brachte Joel Herger mit einem Lapdance zum Schmelzen und ergatterte sich den ersten Kuss dieser Bachelor-Folge. Da schauten Einige ziemlich eifersüchtig aus der Wäsche.

Das Fazit: Viele der Frauen hätten eine andere Siegerin gesehen. «Also, ich meine, ich war wirklich, wirklich besser. Aber sie hat vielleicht irgendetwas, dass ihn angezogen hat», meinte Köchin Chelsea. Und auch Marija fährt erneut die Krallen aus. «Das was Julia gemacht hat, war Nichts, um zu gewinnen. Das können wir alle.»

Die Nacht der Rosen

Dann war es soweit. Die zweite Nacht der Rosen war angesagt. Bachelor Joel tat sich erneut schwer bei der Entscheidung. Doch gewisse Rosen waren eigentlich schon vor dem Abend gesetzt. Mit Romy hatte Joel schon einige Male Blicke ausgetauscht. Und auch das Einzeldate der Beiden war sichtlich romantisch.

In dieser Folge war sie eher unauffällig, aber dennoch kam Carolin weiter. Die Birsfelderin wird sich hoffentlich noch etwas ins Zeug legen.

Keine Rose erhielten diesmal Daryana und Florence. Bei Daryana waren die persönlichen Wünsche Joels, eine Familie zu gründen die unüberwindbaren Hindernisse – bei Florence Joels eher freundschaftliche, statt leidenschaftliche Gefühle. Letztere war über den Rausschmiss dann auch nicht wirklich erfreut. «Es hat hier so viele Fake-Frauen.»

Für die nächste Folge von ‹Der Bachelor› kann einiges erwartet werden. Die grössten Zicken, die tempramentvollsten Frauen und die bissigsten Kämpferinnen werden wohl aneinandergeraten. Und Joel Herger ist mitten drin im Hühnerhaufen.