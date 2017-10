Martin Roth ist neuer Polizeikommandant BS

Martin Roth ist seit 1999 bei der Polizei Basel-Stadt. (Bild: Justiz- und Polizeidepartement Basel-Stadt)

Wie es in einer Medienmitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Basel-Stadt heisst, habe der Regierungsrat sich für den 52-jährigen Martin Roth entschieden. Der bisherige Stabschef der Kantonspolizei Basel-Stadt übernimmt das neue Amt per sofort interimistisch.

Martin Roth ist seit 1999 in verschiedenen Funktionen bei der Kantonspolizei Basel-Stadt tätig. Wie es in der Mitteilung steht, habe Roth sich in einem mehrstufigen Prozess gegen rund 40 interne und externe Bewerber durchgesetzt.

Erfahrung in der Privatwirtschaft

Seit Mitte 2006 ist Roth Stabschef bei der Kantonspolizei Basel-Stadt und gleichzeitig zweiter Stellvertreter des Kommandanten. Zuvor war er Leiter der Abteilung Zentrale Dienste.

Vor seinem Eintritt ins Korps hat Martin Roth Führungserfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt – etwa als Projektleiter in der Entwicklung und Produktmanagement. Als Gesamteinsatzleiter verantwortete er unter anderem die erfolgreiche Planung und Führung des Einsatzes bei der OSZE Ministerratskonferenz 2014 in Basel sowie beim UEFA Europa League Finale 2016. Zudem ist er Stabschef der Kantonalen Krisenorganisation.

Breit gefächerte Themen

Der neue Kommandant will mit der Kantonspolizei die sich für die nächsten Jahre abzeichnenden gesellschaftlichen Herausforderungen meistern. Dazu zählt der Technologiewandel mit dem bereits aufgegleisten Projekt «Kapo 2016». Auch grenzüberschreitende Themen wie Radikalismus oder Terror sowie demografische bedingte Fragestellungen werden auf Roth zukommen.