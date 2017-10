(Bild; Googlemaps)

Basel In der eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt

Am 23. Oktober 2017 wurde ein 25-jähriger Mann kurz nach 21 Uhr in seiner Wohnung an der Amerbachstrasse Opfer eines Raubes. Dabei wurde er leicht verletzt. Dies schreibt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Medienmitteilung.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich der 25-Jährige in seinem Logis aufhielt. Als an seine Türe geklopft wurde, öffnete er und wurde sogleich von zwei maskierten Männern zu Boden geschlagen, gefesselt und mit einer Stichwaffe im Gesicht verletzt. Die Täter bedrohten ihr Opfer, verlangten Geld und Drogen. Nachdem sie das Zimmer durchsucht hatten, schlossen sie den 25-Jährigen darin ein und flüchteten mit mehreren Hundert Franken und mehreren Smartphones. Dem Opfer gelang es, sich zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Eine Fahndung blieb erfolglos. Gesucht werden:

1. Unbekannter, 20-25 Jahre alt, 175-185 cm gross, schlanke Statur, aufrechte Haltung, schwarz gekleidet, trug Sturmhaube mit Sehschlitz. 2. Unbekannter, 20-25 Jahre alt, 175-180 cm gross, feste Statur, schwarz gekleidet, trug

Sturmhaube mit Sehschlitz. Gemäss Angaben des Opfers sprachen die Täter hochdeutsch, bzw. serbokroatisch. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Auch interessant