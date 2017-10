Hochkaräter reihen sich aneinander

(Bild: Keystone)

Seit den ersten Swiss Indoors von 1970 hat sich einiges verändert. Damals erhielt der Sieger noch eine Armbanduhr als Andenken, heute liegt allein der Betrag für die Verpflichtung eines Spielers (Player Commitment) bei rund 3.3 Millionen Schweizer Franken.

Die Swiss Indoors begannen als eher kleines Turnier und mauserten sich in den Jahren zum drittgrössten Hallenturnier der ATP World Tour. So weltbekannt die Swiss Indoors in Basel sind, so geschichtsträchtig sind auch die Namen, die auf der langen Liste der Sieger stehen. Björn Borg, Boris Becker und Novak Djokovic sind nur einige der Spieler, die sich ein- oder mehrmal «Gewinner der Swiss Indoors» nennen konnten. Angeführt wird die Liste von niemand anderem als dem Maestro persönlich: Roger Federer konnte die Swiss Indoors bereits sieben Mal gewinnen.

Das sind die Swiss-Indoors-Gewinner der letzten 25 Jahre:

1/27 1991: Vor 25 Jahren kam der Swiss-Indoors-Sieger erstmals aus der Schweiz: Jakob Hlasek gewann gegen John McEnroe. (Bild: keystone)

2/27 1992 bezwingt Boris Becker den Tschechen Petr Korda. (Bild: keystone)

3/27 Auch 1993 kommt der Sieger aus Deutschland: Michael Stich gewinnt gegen den Schweden Stefan Edberg. (Bild: keystone)

4/27 Quasi der Exot unter den Wimbledon-Gewinnern. 1994 gewinnt Wayne Ferreira aus Südafrika. (Bild: keystone)

5/27 1995 bezwingt Jim Courier aus den USA den Niederländer Jan Siemerink. (Bild: keystone)

6/27 1996: Pete Sampras (USA) gewinnt gegen Hendrik Dreekmann mit 7:5 6:2 6:2. (Bild: keystone)

7/27 1997 heisst der Sieger Greg Rusedski (Grossbritannien). (Bild: keystone)

8/27 Auch 1998 kommt der Sieger von der Insel. Tim Henman gewinnt gegen Andre Agassi (USA). (Bild: keystone)

9/27 1999 Karol Kucera aus der Slovakei gewinnt gegen Vorjahressieger Tim Henman. Roger Federer nahm erstmals auch an den Swiss Indoors Teil. Er verlor den Achtelfinal gegen Tim Henman. (Bild: keystone)

10/27 2000 Thomas Enqvist aus Schweden gewinnt den Final gegen Roger Federer. (Bild: keystone)

11/27 Im Jahr 2001 erreich Federer erneut den Final. Gegen Tim Henman (GB) findet er jedoch kein Rezept. (Bild: keystone)

12/27 2002 – das Duell der Südamerikaner: David Nalbandian (Argentinien) gewinnt gegen Fernando Gonzales aus Chile. (Bild: keystone)

13/27 2003 Guillermo Coria (Argentinien) gegen seinen Landsmann David Nalbandian. (Bild: keystone)

14/27 2004 geht der Sieg an Jiri Novak aus Tschechien. (Bild: keystone)

15/27 2005: Fernando Gonzalez (Chile) gewinnt gegen Marcos Baghdatis. (Bild: keystone)

16/27 2006 steht Roger Federer in Basel erstmals ganz zu oberst. Er bezwingt Fernando Gonzalez. (Bild: keystone)

17/27 Im Jahr 2007 doppelt Federer nach. Er gewinnt gegen den Finnen Arkko Nieminen. (Bild: keystone)

18/27 Wieso nur zweimal siegen, wenn auch dreimal geht? 2008 holt sich Roger Federer mit dem Sieg gegen David Nalbandian das Tripple. (Bild: keystone)

19/27 2009 reisst die Siegesserie: Im Final unterliegt Federer dem Serben Novak Djokovic. (Bild: keystone)

20/27 Aber nur kurz dauert die Pechsträhne. 2010 heisst der Sieger erneut Roger Federer, der Baselbieter gewinnt gegen Novak Djokovic. (Bild: keystone)

21/27 2011 ist Federer erneut im Final der Swiss Indoors. Und gewinnt diesen gegen den Japaner Kei Nishikori. (Bild: keystone)

22/27 2012 kommt der Sieger wiedereinmal aus Argentinien. Juan Martin Del Potro besiegt Roger Federer mit 6:4 6:7 7:6.(Bild: keystone)

23/27 2013 ist die Final-Revanche vom Vorjahr. Doch das Spiel endet gleich wie 2012. Juan Martin Del Potro gewinnt gegen Roger Federer. (Bild: keystone)

24/27 Endlich! 2014 kann Federer den Final wieder gewinnen. Er bezwingt den Belgier David Goffin. (Bild: keystone)

25/27 2015 streckte Roger Federer erneut den Pokal in die Höhe. Er siegte gegen den Spanier Rafael Nadal. (Bild: keystone)

26/27 Die letzten Swiss Indoors entschied Marin Cilic (29) für sich. Der Kroate gewinnt gegen den Japaner Kei Nishikori. (Bild: keystone)

27/27 Und wer macht dieses Jahr das Rennen? Schafft es Federer zum 8. Mal? Verteidigt Marin Cilic seinen Titel? Oder macht ein Aussenseiter das Rennen? (Bild: pixabay)





















































Die diesjährigen Swiss Indoors finden zwar ohne Hochkaräter wie Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray oder dem Schweizer Stan Wawrinka statt – doch weniger Spannung kann deswegen nicht erwartet werden. Roger Federer jagt seinen achten Swiss-Indoors-Titel. Marin Cilic will seinen Sieg von 2016 verteidigen, Juan Martin Del Potro konnte das Turnier auch schon gewinnen und der Kanadier Denis Shapovalov (18) wird als der «neue Roger Federer» gehandelt.