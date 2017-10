Herbstmesse hilft der Hotellerie nicht

Bald heisst es wieder «kreisch» – am Samstag, 28. Oktober 2017, startet die Basler Herbstmesse. (keystone)

Die Basler Herbstmesse ist die grösste und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz. Zum 547. Mal startet die Messe am kommenden Samstag, 28. Oktober 2017. Um Punkt 12 Uhr erklingen die Glocken der Kirche St. Martin.

Zwei Wochen lang wird auf den in der Basler Innenstadt verstreuten Geländen wieder gekreischt, geschlemmt und gebummelt. Wer in Basel wohnt und nicht an der Messe teilnimmt, wird gern einmal schief angeschaut – und die vielen Spezialitäten rund um den ‹Beggeschmutz› darf man natürlich nicht verpassen.

«Kulturell wichtig, touristisch unwichtig»

Rund eine Million Besucher aus dem In- und Ausland nehmen an der jährlichen Herbstmesse teil und haben dem Anlass mittlerweile Kultcharakter verwiesen. Laut Basel Tourismus ist die Basler Herbstmesse zwar ein wichtiger Anlass, die Hotellerie lebt davon jedoch nicht. «Die Herbstmesse ist ein traditionsreicher Anlass für Basel und die Region. Als solcher wird sie von uns auch kommuniziert», sagt Christoph Bosshardt von Basel Tourismus. Für den Übernachtungstourismus sei die Messe jedoch eher von untergeordneter Bedeutung.

Noch unwichtig, aber immer wichtiger

Bosshardt meinte auf Anfrage von Telebasel, dass sich die Basler Herbstmesse nicht in den Logiernächtestatistik nachweisen lasse. Wegen der Herbstmesse seien die Hotels nicht stärker ausgelasstet als sonst. «Insofern hat sie auch keinen Einfluss auf die Zimmerpreise.»

Es würden regelmässige Besucherbefragungen durchgeführt, um die Herkunft der Messebesucher zu evaluieren. «Die Besucher kommen hauptsächlich aus der Region Basel oder sind Tagestouristen», so Bosshardt. Die Aussteller würden tendenziell nicht im Hotel übernachten.

Auch wenn die Basler Herbstmesse weit weniger Besucher-Andrang bewältigen muss, als beispielsweise die Fasnacht, die Art Basel oder das Basel Tattoo, so erfährt der herbstliche Event immer grössere Beliebtheit. «Immer mehr Menschen kommen jedoch aus ganz Europa, da dieses Volksfest in jeder Beziehung einzigartig ist», schreibt der Kanton Basel Stadt auf seiner Internetseite.