Frances Tiafoe will Roger Federer erneut fordern, wie schon in der ersten Runde am US Open 2016, wo es zu einem knappen Fünf-Sätzer kam. (Quelle: Youtube)

International Frances Tiafoe – Der junge Gegner von Federer

Der 19-jährige Tennisspieler aus den USA nimmt zum ersten Mal an den Swiss Indoors teil. Viele Experten sind der Meinung, dass der Jungstar das Potenzial hat, um sehr weit zu kommen in seiner Karriere. Heute Dienstag 24. Oktober, spielt er bereits zum dritten Mal in diesem Jahr gegen Roger Federer.

Frances Tiafoe (ATP 79) verbrachte seine Kindheit in der Nähe von Washington. Dort arbeitete sein Vater, der aus Sierra Leone in die USA immigriert war, als Bauarbeiter in einem College. Während der Vater rackerte, schlug Frances Tiafoe mit alten Rackets Bälle gegen eine Wand. Als kleiner Junge malte sich Tiafoe damals bereits aus, wie es wohl wäre, gegen Roger Federer auf dem Court zu stehen. Sein Traum ging im März dieses Jahres in Miami in Erfüllung. Es sei ein fast surreales Erlebnis gewesen, erzählt Tiafoe die Erfahrung gegenüber der ‹Players’ Tribune›: «Obschon ich noch nie gegen Roger spielte, kannte ich ihn ein wenig. Sein Manager bot mir einen Vertrag an, deshalb hatten wir Kontakt und trainierten auch schon zusammen. (…) Als ich erfuhr, dass ich gegen ihn ran muss, war ich deshalb nicht all zu nervös. Als ich auf den Court kam, wurde ich von den Fans grossartig begrüsst. Ich dachte mir, dass sei verrückt. 14’000 Leute brüllen für mich ihre Lunge aus dem Leib. Aber dann kam Roger. Der Boden zitterte. Der Stadionsprecher rief seine Erfolge auf: 7-facher Wimbledon-Champion, Gewinner von 93 Titeln, 5-facher US-Open-Sieger, 18-facher Grand-Slam-Sieger… Roger Federer! Ich dachte, dass das nicht real sein könne. Ich spielte gegen Roger Federer, den grössten Spieler, der je ein Racket in den Händen gehalten hat.

Doch an dieser Geschichte war das Verrückteste, dass ich ihn hätte schlagen können. Ich unterlag ihm am Ende mit 6:7, 3:6, aber als ich im ersten Satz mit 6:5 führte, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass ich das Zeug hätte, Roger Federer zu schlagen. Roger Federer! Es gelang mir damals nicht. Aber als ich auf dem Stuhl sass, erinnerte ich mich an meine Kindheit zurück, wie ich als Achtjähriger in einem College-Park Tennisbälle gegen eine Wand schlug. Wie gross ist die Chance für ein Immigranten-Kind wie mich, welches das Tennis so erlernt hat, sich einmal mit Roger Federer messen zu dürfen? An diesen Moment werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern.» Grösster Erfolg für Tiafoe Nun spielt er zum ersten Mal an den Swiss Indoors Basel. In der ersten Runde trifft der junge Amerikaner gerade auf Roger Federer. Nach den Spielen in Miami und an den US-Open begegnen sich die Beiden in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. Den grössten Erfolg feierte Frances Tiafoe mit dem Sieg gegen Alexander Zverev (ATP 3) in Cincinnati. Spätestens seit dem weiss man, dass er alle schlagen könnte. Roger Federer dürfte also gewarnt sein. Seien Sie bei der Partie am Dienstag, 24. Oktober 2017, live dabei. Auf telebasel.ch tickern wir den Match von Roger Federer gegen Frances Tiafoe für Sie aus der St. Jakobs-Halle. Die anschliessende Medienkonferenz um ca 21 Uhr mit Roger Federer gibt es ausserdem im Livestream auf telebasel.ch.

