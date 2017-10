Flavio Fermi zum ‹Koch des Jahres Schweiz› gekrönt

Stolz präsentiert Sternekoch Flavio Fermi die Auszeichung ‹Koch des Jahres Schweiz 2018›. (Bild: zVg)

Flavio Fermi steht seit vier Jahren am Herd im Restaurant Osteria TRE in Bad Bubendorf und erkocht sich Auszeichnung um Auszeichnung. In der aktuellen Ausgabe des ‹Grossen Restaurant und Hotel Guide›, der einmal jährlich in Deutschland erscheint, wird Fermi als ‹Koch des Jahres Schweiz 2018› geehrt.

Flavio Fermis Kochphilosophie, basierend auf der italienischen Küche, welche er mit regionalen und marktfrischen Zutaten kombiniert, findet bei Restaurantkritikern grossen Anklang. Als «tolle Auszeichnung» bezeichnet der Baselbieter im Interview mit Telebasel die Ehrung zum ‹Koch des Jahres Schweiz 2018›. Er habe gar nicht damit gerechnet.

Anfang Oktober konnte Fermi den Michelin Stern zum fünften Mal in Folge verteidigen und auch die 16 Gault Millau-Punkte konnte er zum vierten Mal in Folge bestätigen. Die «Erfolgsstory» gehe weiter, so der 33-Jährige, «wir arbeiten konstant und können die Auszeichnungen immer wieder bestätigen». Auch für sein Team der Osteria TRE in Bad Bubendorf, «das einen hervorragenden Job macht», sei nun auch ‹Koch des Jahres Schweiz 2018› eine schöne Auszeichnung.

«Noch einen drauf legen»

Fest eingeplant für das nächste Jahr sei ein weiterer Gault Millau-Punkt, gibt sich Fermi selbstbewusst. Der Küchenchef bezeichnet den 17. Punkt als «aktives Ziel»: «Wir möchten noch einen drauf legen.»

Wie sich die Auszeichnung ‹Koch des Jahres Schweiz› auf die Osteria TRE auswirken wird, bleibt abzuwarten. Der ‹Grosse Restaurant und Hotel Guide› sei in der Schweiz nicht so populär wie in Deutschland. Fermi hoffe aber, dass Gäste aus dem badischen Raum damit auf die Osteria TRE aufmerksam werden und den Weg ins Oberbaselbiet finden.

Kitchen Stars mit dem Sternekoch

Telebasel besuchte den gebürtigen Baselbieter letztes Jahr in seiner Küche.

Die Kitchen Stars-Sendung vom 22. April 2016: Tiramisu mit Portweinapfel:

(Video: Telebasel)

Die Kitchen Stars-Sendung vom 26. August 2016: Sizilianische Caponata mit Argentinischen Risencrevetten:

(Video: Telebasel)

‹Zu wenig Parmesan›: Eine kulinarische Reise

Aber Fermi ist nicht nur Koch, sondern auch Autor. In seinem ersten Buch ‹Zu wenig Parmesan› nimmt er die Leser mit auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit. Dabei erzählt er von all seinen spannenden Stationen auf der ganzen Welt, unverzichtbaren Erfahrungen und unvergesslichen Erlebnissen.