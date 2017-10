Carlo Janka im Training verletzt

Die Verletzung ist zwar ein Rückschlag, Janka bleibt jedoch zuversichtlich. (Keystone)

Carlo Janka erleidet beim Riesenslalom-Training einen Kreuzbandriss am rechten Knie.

Carlo Janka trainierte am Dienstag, 24. Oktober 2017 auf der Diavolezza im Riesenslalom. Dabei stürzte er und erlitt eine isolierte Kreuzbandruptur am rechten Knie, wie es in einer Medienmitteilung von Swiss Ski hiess.

Rückschlag und intensive Rehabilitation

Der Athlet äussert sich über die Verletzung und den weiteren Verlauf der Behandlung zuversichtlich: «Die Ruptur ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Wir werden die Verletzung vorerst konservativ behandeln.» Janka sei nun auf dem Heimweg und werde mit einer intensiven Rehabilitation starten.