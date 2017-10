Die Todesursache ist noch unbekannt. (Symbolbild: Pixabay)

Schweiz 23-jähriger tot in Zelle gefunden

Ein 23-jähriger Gambier ist in der Nacht auf Dienstag, 24. Oktober in einer Zelle auf dem Posten der Waadtländer Kantonspolizei in Mont-sur-Lausanne tot aufgefunden worden.

Gegen 11 Uhr sei der leblose Mann in der Zelle aufgefunden worden, schreibt die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Trotz Reanimationsversuchen konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Die Todesursache ist noch unbekannt. Am Sonntag verhaftet Der Mann war am Sonntagabend am Bahnhof Lausanne vom Grenzwachtskorps wegen Verstosses gegen das Ausländergesetz verhaftet worden. Nach einer medizinischen Kontrolle am Universitätsspital (CHUV), wo er auch die erste Nacht verbrachte, wurde der Gambier am Montag nach Mont-sur-Lausanne transferiert. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen eingeleitet. Eine Autopsie wurde angeordnet. (sda)

