Spannender «Match of the (Super Mon-)Day»

Die Highlights des Spieles zwischen Denis Shapovalov und Yuichi Sugita an den Swiss Indoors. (Bilder: SRF)

Zum Auftakt der Swiss Indoors in Basel setzten sich die Favoriten durch. Roberto Bautista Agut, die Nummer 6 der Setzliste, siegte gegen Michail Kukuschkin klar in zwei Sätzen. Der Newcomer Denis Shapovalov gewann gegen Yuichi Sugita im Tiebreak des dritten Satzes.

Shooting-Star im «Match of the Day»

Als “Kontrast zweier Tennis-Generationen” kündigte Turnierdirektor Roger Brennwald den ersten Abend des Turniers an. Anstelle der Weltnummer 1 Rafael Nadal, der als sportlicher Headliner des “Super Monday” geplant gewesen war, wegen Knieproblemen aber absagen musste, bestritt der erst 18-jährige Denis Shapovalov (ATP 49) gegen den Japaner Yuichi Sugita das Eröffnungseinzel auf dem Center Court. Der 18-jährige Kanadier hatte nicht damit gerechnet, wie er anschliessend an der Pressekonferenz erzählt.

«Als mir die Verantwortlichen der ATP mitteilten, dass ich auf dem Center Court spielen werde, habe ich mich riesig gefreut. Ich spiele gut vor grossem Publikum auf dem Center Court. Es hat richtig viel Spass gemacht heute. Das Publikum war für uns beide toll, sie haben uns beide angefeuert. Es war toll, dieses Spiel spielen zu dürfen.»

Nach einem mühevollen Start in die Partie deutete der in Tel Aviv geborene Shapovalov bei seinem ersten Auftritt in der St. Jakobshalle an, warum ihm die Experten eine grosse Zukunft prognostizieren. Mit seiner offensiven und attraktiven Spielweise trug der 18-jährige Linkshänder wesentlich zur unterhaltenden und spannenden Auftaktpartie bei. Nachdem er im dritten Satz einen Breakvorsprung preisgegeben hatte, setzte sich Shapovalov nach exakt zwei Stunden 4:6, 6:2, 7:6 (7:3) durch.

Der Shooting Star aus Kanada ist ein grosser Verehrer von Roger Federer. Roger Brennwald beschrieb Denis Shapovalov als eine Mischung aus Roger Federer und Björn Bork. Das ehrt den 18-jährigen.

«Es ist sehr cool mit diesen zwei Legenden des Tennissports verglichen zu werden. Ich liebe es mit ihnen verglichen zu werden, aber ich denke, ich bin ein anderer Spieler. Schon alleine, dass ich Linkshänder bin, macht mich zu einem anderem Spieler. Für mich ist jeder Spieler anders. Jeder Spieler macht seinen eigenen Weg. Ich habe noch viel Arbeit vor mir, um das zu Erreichen, das die beiden erreicht haben. Roger Federer ist aber sicher mein grosses Idol. Ich habe Poster von ihm in meinem Zimmer aufgehängt. Er ist definitiv mein Lieblingstennisspieler aller Zeiten.»

Danach beschreibt er den Maestro als aufrichtige Person, die nicht «fake» ist und für ihn zu den tollsten Personen überhaupt gehört. Was für ein tolles Kompliment vom 18-jährigen Kanadier an den doppelt so alten Roger Federer.

Gitarre und Geige

Eingeläutet wurde der zur Tradition gewordene “Super Monday” von der schottischen Sängerin Amy Macdonald. Die 30-Jährige sorgte mit ihrer gut halbstündigen Show zusammen mit ihrer Band und der Basler Sinfonietta für den ersten Höhepunkt der 48. Austragung des Turniers. Für Macdonald war es der zweite Auftritt an einem grossen Schweizer Sportanlass in diesem Jahr, nachdem sie bereits bei Weltklasse Zürich aufgetreten war. (sda/ip)