So kam Basel zur ‹Heerbschtmäss›

(Bild: keystone)

Zum 547. Mal findet dieses Jahr die Basler Herbstmesse statt. Dass es die Messe in der heutigen Form überhaupt gibt, hat Basel Friedrich III. zu verdanken.

Im 15. Jahrhundert war Basel eine Stadt mit einem hervorragenden Ruf und durfte fast zwei Jahrzehnte Gastgeber des grossen Reformkonzils zu Basel sein (1431-1449). Dieses verhalf der Stadt zu wirtschaftlichem Aufschwung. Doch mit dem Ende des Konzils verblassten auch die gloriosen Zeiten. Ein regelmässig stattfindender Jahrmarkt sollte die Lösung sein.

Papst Pius II ebnet den Weg

Das ‹freie Basel› gehörte zu dieser Zeit zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Um Jahrmärkte durchführen zu können, brauchte die Stadt eine Bewilligung von oberster Stelle, also von Kaiser Friedrich III (1415-1493) aus dem Hause Habsburg.

Nun war es nicht so einfach, die Gunst des Kaisers zu erringen. So musste die Stadt ihre Beziehungen spielen lassen. Der damalige Papst Pius II (1405-1464) war in der Zeit des Konzils längere Zeit in Basel und der Stadt wohlgesinnt. So kam es, dass Enea Silvio de’Piccolomini (so sein bürgerlicher Name) dem Kaiser 1459 ein Empfehlungsschreiben schickte.

Messeprivileg «für alle Zeiten»

Zehn Jahre später und Dank des Engagements des Basler Bürgermeisters Hans von Bärenfels kam das Projekt wieder ins Rollen. Und nach einem Beschluss des Rats der Stadt im Frühling 1471 zeigte die erneute Anfrage Wirkung. Am Donnerstag, 11. Juli 1471, wurde dem Bürgermeister endlich eine Urkunde mit dem Siegel des Kaisers ausgehändigt: Dieses wichtige Schreiben garantierte der Stadt Basel das Messeprivileg «für alle Zeiten».

‹1. Heerbschtmäss›: 27. Oktober 1471

Die Basis für eine rosige Zukunft Basels war gelegt. Und tatsächlich konnte die ‹Heerbschtmäss› die Wirtschaft beleben. Natürlich war die Herbstmesse von 1471 nicht zu vergleichen mit den heutigen Anlässen. Trotzdem hatte sie so einiges zu bieten und lockte Gäste aus dem In- und Ausland an. Es gab Speiss und Trank, Händler boten ihre Produkte an und Künstler zeigten ihr Können.

Eigentlich erhielt Basel das Privileg, zwei Mal im Jahr eine zweiwöchige Messe abzuhalten – eine im Frühjahr, vierzehn Tage vor Pfingsten. Die andere im Herbst, vierzehn Tage vor Martini. Erstere fand nur wenige Male statt und erst seit 1917 mit der Mustermesse findet im Frühjahr wieder eine Messe statt.

Traditionell verwurzelt bis heute

Zwar veränderte sich über die bald 550-jährige Geschichte der Basler Herbstmesse vieles: Neben den Bahnen, die dazukamen, und immer neuen Süssigkeiten, änderten auch immer wieder die Plätze. Aber eines blieb immer erhalten: Die Messe wurde nie in die Peripherie der Stadt abgeschoben. Das Stattfinden auf zentralen Plätzen in der Stadt ist mitunter ein Grund, warum die Herbstmesse in Basel tief verwurzelt ist – und bleibt.

(Quelle: bs.ch)