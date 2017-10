Marco Chiudinelli – das letzte Turnier seiner Karriere

Marco Chiudinelli im Einsatz am Davis Cup Playoffs zwischen der Schweiz und Belarus am 17. September 2017. (Bild: Keystone)

Marco Chiudinelli gab seinen Rücktritt vom Profitennis bekannt. Sein letztes Turnier auf ATP Stufe ist ausgerechnet das in seiner Heimat in Basel. Weil er hier schon einiges erlebt hat, könnte es kaum schöner sein.

Bereits zum 13. Mal nimmt Marco Chiudinelli an den Swiss Indoors Basel teil. Für ihn ist es eine Herzensangelegenheit. Kein anderes ATP Turnier konnte Marco Chiudinelli so oft als Teilnehmer bezeichnen wie das in Basel. Weil es das Heimturnier des gebürtigen Baslers ist und weil er viele gute Erinnerung an das Turnier hat, sind die Swiss Indoors für ihn das passendste letzte Turnier.

Marco Chiudinelli im Halbfinal der Swiss Indoors

Der Basler rechtfertigte seine vielen Teilnahmen in Basel im Jahr 2009. Dort gelang ihm einen sensationellen Lauf. Er schoss der Reihe nach Philipp Kohlschreiber, Lammer und Richard Gasquet aus dem Turnier und stand im Halbfinal. Sein Gegner damals: Der Baselbieter Überflieger und damalige Nummer Eins der Welt, Roger Federer. Nachdem Marco Chiudinelli im ersten Satz einen Satzball nicht verwerten konnte, unterlag er Roger Federer knapp in zwei Sätzen mit 6:7 und 3:6.

Auszeichnung für ‹Comeback des Jahres› erhalten

Sein wohl bestes Jahr war 2009. Marco Chiudinelli erreichte an den US Open die dritte Runde. Das gleiche schaffte er bereits 2006, auch an den US Open. Das waren seine besten Grand-Slam-Platzierungen. 2009 war auch das Jahr eines besonderen Combacks von Marco Chiudinelli. Nach dem er wegen Verletzungen das Jahr auf dem ATP-Rang 779 begonnen hatte, spielte er sich bis Ende Jahr mit guten Leistungen bis auf den 56. ATP-Rang vor. Für diese Leistung bekam er von der ATP die Auszeichnung ‹Comeback des Jahres›. Kein Wunder, da Marco Chiudinelli innerhalb eines Jahres über 700 Plätze gut machte.

Schwankendes Jahr 2017

In diesem Jahr konnte Marco Chiudinelli auf der ATP-Stufe nicht wirklich viel erringen. Viele kleinere Verletzungen warfen den Basler zurück. Doch als die Nation Schweiz im Davis Cup um den Ligaerhalt kämpfte, war er da. Er gewann seine beiden Einzeln souverän und sicherte der Schweiz damit den Klassenerhalt. Im Davis Cup fühlte sich Marco Chiudinelli sowieso schon immer wohl. So war er auch im Schweizer Davis Cup Team, als es den Cup gewann. Damals war er zwar im Schatten von Roger Federer und Stan Wawrinka, doch holte er wertvolle Punkte, als die beiden mal eine Pause benötigten. Im Final gegen Frankreich war er dann aber ‹nur› Motivator.

Noch ein letzter Exploit?

Am Montag, 23. Oktober 2017, ist Marco Chiudinelli bereits in der ersten Runde der Swiss Indoors im Einsatz. Der Basler, welcher in der ATP-Weltrangliste die Nummer 366 ist, bekommt es mit der Weltnummer 44 zu tun, mit Robin Haase. Wir dürfen gespannt sein, ob Marco Chiudinelli an den diesjährigen Swiss Indoors wieder ein Exploit schafft und somit sein Karriereende hinauszögern kann, oder ob der 36-jährige Basler bereits sein Racket an den Nagel hängen muss.

Wir tickern das Spiel zwischen Marco Chiudinelli und Robin Haase live aus der St. Jakobs-Halle Basel. Seien Sie am Montag, 23. Oktober 2017, ab ca. 21 Uhr beim vielleicht letzten Match von Marco Chiudinelli live dabei auf telebasel.ch.

