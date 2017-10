Kehrt Andraž Šporar zum FCB zurück?

Hier spielte Šporar noch für Rot-Blau. Die Konkurrenz ist aber auch in Basel gross. (Bild: keystone)

Der vom FC Basel an Arminia Bielefeld ausgeliehene Slowene Andraž Šporar hat Knatsch mit seinem neuen Klub. Laut der Zeitung ‹Neue Westfälische› hat Šporar seine Wohnung bereits gekündet.

Angefangen habe alles damit, dass der slowenische Nationalspieler auf dem Spielberichtsbogen fehlte. Dies jedoch nicht aus Verletzungsgründen. Der 23-jährige Slowene spielt seit der neuen Saison leihweise für Arminia Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). Doch nun soll Šporar keine Lust mehr haben. Wie die ‹Neue Westfälische› schreibt, räumte der 23-Jährige in einem Gespräch mit Trainer Jeff Saibene ein, dass man seine Wohnung in Bielefeld kündigen könne. Das Kapitel Arminia sei für ihn beendet. Saibene findet für diese Äusserung nur eine Begründung: «Ich vermute, dass sich Šporar in seinem Stolz verletzt fühlt, weil er bei Arminia sich keinen Stammplatz erkämpfen konnte.»

Noch immer im Training

Saibene zeigte sich über die Reaktion Šporars sichtlich verwundert, da er zuletzt gute Ansätze gezeigt habe und gegen Fortuna Düsseldorf erstmals in der Startformation stand. Dennoch zog Saibene die Konsequenzen und verzichtete in Kiel auf den unzufriedenen Šporar. Dennoch ist der Abgang von Šporar bei Arminia Bielefeld noch nicht in Stein gemeistelt. Denn laut der ‹Neuen Westfälischen› lasse Saibene Šporar weiter mittrainieren und hoffe auf eine Aussprache. Bei Fans und Mitspielern dürfte Šporar aber erst einmal unten durch sein.

Bald wieder in Rot-Blau?

Falls Šporar und Arminia Bielefeld keine Einigung erzielen, könnte der Slowene bald wieder für den FC Basel auflaufen. Denn vertraglich ist Sporar noch immer an den FCB gebunden. Mit Dimitri Oberlin, Ricky van Wolfswinkel, Albian Ajeti und Cedric Itten ist die Konkurrenz auf einen Stammplatz beim FCB jedoch nicht minder gross als beim deutschen Zweitligisten.