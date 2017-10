Katy Winter begeistert bei ‹The Voice›

Katy Winter vereint verschiedene Facetten: begabt, geschäftstüchtig, bunt, neugierig usw. (Bild: Keystone)

Erstmals in der Öffentlichkeit erschienen ist sie bei ihrer Teilnahme an der ‹MusicStar›-Staffel 2003. Nach einigen veröffentlichten Songs, wurde es in den letzten Jahren ruhig um die Baslerin. Nun meldet sich Katy Winter bei ‹The Voice of Germany› zurück.

«Mein Leben ist eine grosse Reise und jedes erreichte Ziel bringt mich ein Stückchen näher zu mir selbst. Etwas treibt mich an, immer wieder Neues zu entdecken und mich ständig weiter zu bewegen.», schreibt die heute 34-Jährige auf ihrer Internetseite. Und ihr Lebenslauf wiederspiegelt ihren Drang nach Bewegung und Neuem.

Geboren und aufgewachsen in Delémont erforschte Winter in ihren ersten 20 Lebensjahren bereits verschiedene Welten. Sie reiste nach Island – dem Heimatland ihrer Mutter – und nach Südafrika und wurde schliesslich in der Nähe von Basel sesshaft. Katy Winter ist sozusagen Ur-Baslerin. Bereits ihr Grossvater ist hier aufgewachsen. «Meine Heimatstadt ist Basel. Auch wenn ich jetzt zum ersten mal in Basel wohne, ist es wie ein ‹heicho›.»

Die «Finderjahre»

2003 nahm sie an der allerersten Staffel von ‹MusicStar› teil. Sie erreichte dort den achten Platz und verliebte sich sogleich in Teilnehmerkollege Sebastian ‹Baschi› Bürgin (Sechstplatzierter) – die beiden sind mittlerweile kein Paar mehr.

2004 veröffentlichte sie mit ‹Privat› ihre erste Platte. Die nächsten Jahre waren sozusagen ein Mischmasch aus verschiedensten Aktivitiäten. Katy Winter schrieb Songs, studierte Psychologie an der Uni Zürich, arbeitete, um selbstständig zu bleiben, machte (aus reiner Neugier) die Ausbildung zur Yogalehrerin und absolvierte gleichzeitig die Ausbildung zur eidgenössisch diplomierten PR-Fachfrau.

Anfangs 2017 eröffnete Winter gemeinsam mit ihrem Vater Pierre (63) in Basel das Tattoo-Studio The Tattoo Shop Klybeck. «Ich arbeite von Montag bis Mittwoch als Marketingmanagerin und von Donnerstag bis Samstag als Tätowiererin und Handleserin», sagt Winter gegenüber Blick.

Neuer Anlauf

Mit der Teilnahme bei ‹The Voice of Germany› startete Katy Winter einen neuen Anlauf, ihre Musik-Karriere weiterzuführen. «Ich fühlte mich in den letzten Monaten und Jahren nicht vollständig», berichtete sie dem Blick. «Ich habe so lange keine Musik mehr gemacht, dass ich Lust darauf hatte, wieder ins kalte Wasser zu springen.»

Und das tat sie: In der Sendung von ‹The Voice of Germany› vom Sonntag, 22. Oktober 2017, gab Winter Stevie Wonders «Don’t You Worry ’bout A Thing» zum Besten. Mit ihrer kräftigen Stimme gab Katy Winter von Beginn an alles. Die Juroren liessen sich jedoch Zeit. Den Buzzer drücken wollte lange niemand, auch wenn man begeistert im Rhythmus mitwippte.

Dann traf die Baslerin den perfekten Ton und drei Stühle drehten sich. Warum haben die Vier so lange gebraucht? Samu Haber (41) fasst es kurz und prägnant zusammen: «Ich dachte am Anfang, dass du vielleicht ein bisschen zu viel zeigst, was du kannst. Wenn diese Sängerin in mein Team kommt, bringen wir ein bisschen mehr Gefühl rein». Im Grossen und Ganzen zeigten sich die Coaches begeistert von Katys Stimme und sie entschied sich, die Castingshow im Team von Mark Forster zu bestreiten.

