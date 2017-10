Foo Fighters lösen ein Versprechen ein

Nun wird das Versprechen eingelöst und die amerikanische Stadion-Rockband Foo Fighters macht am 13. Juni 2018 auf ihrer Welttournee Halt in Bern, wie der Konzertveranstalter Good News Productions am Montag mitteilte. Der Vorverkauf startet am 27. Oktober 2017.

Neben neuen Songs aus ihrem aktuellen Album ‹Concrete and Gold› hoffen die Fans natürlich auch auf Klassiker wie ‹Everlong› oder ‹Learn to Fly›.

Das Berner Stadion wird in der fussballfreien Zeit regelmässig für Grosskonzerte genutzt. Im Stade de Suisse waren unter anderen schon AC/DC, Bon Jovi, Muse, Depeche Mode, Genesis oder Robbie Williams zu hören.

(sda)