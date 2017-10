«Schockiert und entrüstet» über sexuelle Belästigungen

Der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani (Bild: Keystone)

Der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, hat sich «schockiert und entrüstet» über Beschwerden zu sexuellen Belästigungen in der EU-Volksvertretung geäussert.

Das Präsidium werde sich unverzüglich mit der Frage befassen, kündigte der italienische Christdemokrat am Montag, 23. Oktober an.

Zugleich erinnerte Tajani daran, dass das Parlament bereits im vergangenen Jahr eine Anlaufstelle geschaffen habe, die Beschwerden dieser Art prüfen und mögliche Opfer beraten solle.

Zum Auftakt seiner Sitzung beschloss das EU-Parlament am Montagnachmittag in Strassburg eine Dringlichkeitsdebatte zu dem Thema. Sie soll am Mittwochmorgen stattfinden. Eine externe Untersuchung, wie von einem sozialdemokratischen Abgeordneten angeregt, soll es nach Tajanis Willen aber vorerst nicht geben.

Schwere Vorwürfe von Parlamentsmitarbeiterinnen

Im Zuge der Affäre um Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein haben sich auch Mitarbeiterinnen des Europaparlaments zu Wort gemeldet. So veröffentlichte das Onlineportal ‹Politico› am Montag eine Reihe von Aussagen von Frauen, die von Belästigung im EU-Parlament berichten. Auch andere Medien wie etwa die britische Zeitung ‹The Sunday Times› machten schwere Vorwürfe von Parlamentsmitarbeiterinnen öffentlich.

