St. Galler Polizei zieht positive Bilanz

Impression der Eröffnungsfeier der ‹Olma› 2017 (Bild: ZvG / Michael Huwiler)

Die ‹Olma› und der Herbstjahrmarkt 2017 in St. Gallen sind am Sonntag, 22. Oktober ohne grössere Zwischenfälle zu Ende gegangen.

Die Wochenenden der vom 12. bis 22. Oktober stattgefundenen ‹Olma› und des gleichzeitigen Herbstjahrmarktes seien trotz grossen Besucherandrangs weitgehend ruhig verlaufen. Es sei zu keinen Zwischenfällen mit schweren Verletzungen gekommen. Die 2015 eingeführten Massnahmen – darunter gut beleuchtete WC-Anlagen – haben sich nach Angaben der Stadtpolizei bewährt.

Die ‹Olma›, eine der grössten und beliebtesten Schweizer Publikumsmessen feierte dieses Jahr das 75 Jahre Jubiläum.

Wegen der aktuellen Sicherheitslage in Europa und des immer wieder gewalttätigen Verhaltens gewisser Personen habe die Polizei ihre Präsenz in diesem Jahr aber nochmals leicht erhöht, hiess in deren Mitteilung vom Sonntag, 22. Oktober.

(sda)