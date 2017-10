1/16 (Bild: 9gag)

2/16 (Bild: 9gag)

3/16 (Bild: 9gag)

4/16 (Bild: 9gag)

5/16 (Bild: 9gag)

6/16 (Bild: 9gag)

7/16 (Bild: 9gag)

8/16 (Bild: 9gag)

9/16 (Bild: 9gag)

10/16 (Bild: 9gag)

11/16 (Bild: 9gag)

12/16 (Bild: 9gag)

13/16 (Bild: 9gag)

14/16 (Bild: 9gag)

15/16 (Bild: 9gag)

16/16 (Bild: 9gag)































International Menschen wie Kunstwerke

Der Fotograf Stefan Draschan hat Monate in Museen verbracht, um Menschen zu finden, die den ausgestellten Kunstwerken gleichen. Sehen Sie in der Bildergalerie, was dabei herausgekommen ist.

Auch interessant