Ilka Stuhec erlitt Kreuzbandriss

Die 26-Jährige dürfte damit die Olympischen Spiele in Pyeongchang im Februar verpassen. «Das war leider einer der letzten Starts für einige Monate», schrieb die Speed-Spezialistin auf Twitter.

unfortunately this was one of my last starts for a few months 😢 sad and angry at the moment, but motivated to get back 💪 pic.twitter.com/CyxOFnLeqQ

— ilka štuhec (@ilkastuhec) October 22, 2017