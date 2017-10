Eindrücke vom ersten Abend der Baloise Session. (Video: Telebasel)

Basel Die Baloise Session ist eröffnet

Die vermutlich erfolgreichste Konzertreihe in Basel hat am Samstagabend, 21. Oktober 2017, wieder ihre Vorhänge geöffnet. Die Baloise Session hat ihre Opening Night mit dem britischen Rocker Chris Rea und der Irin Imelda May gefeiert.

Sie hat am Samstagabend als erstes das Mikrofon in die Hand genommen: Imelda May, Sängerin aus Irland. Nach dem Befreiungsschlag von Petticoats und Rockabilly trat die stimmgewaltige Sängerin aus Irland jetzt neben Chris Rea auf – mit Folk, Rock und Blues. Mit im Gepäck hatte sie ihr fünftes Album ‹Life Love Flesh Blood›. Geprägt ist der neue Tonträger teils akustischem Folk, Rock und Blues.

Die Baloise Session dann aber offiziell eröffnet hat der britische Altrocker, Chris Rea, mit seiner unverkennbaren Stimme. Er verzauberte das Publikum nicht nur mit Gitarrenklängen, sondern stellte auch sein neues Werk ‹Road Songs For Lovers› vor. 1x 'zockt immer g'rockt Sie ist 26 Jahre alt und hat bei Telebasel das ganz grosse Los gezogen. Celine aus Basel hat 1x 'zockt immer g'rockt und darf mit der Begleitung ihrer Wahl zehn unvergessliche Abende an der Baloise Session verbringen.

