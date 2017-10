Die Schnitzkunst im Zeitraffer. (Video: Youtube)

International Tierische Kürbiskunst

Halloween naht und so erstaunt es nicht, dass die Menschen wieder Kürbisse und Schnitzwerkzeug hervorholen und das orange Rund in Kunstwerke verwandeln. So auch Andy Manoloff, der das Gesicht seines Zwergspitz' Sophie auf einen Kürbis zaubert.

Gewöhnliche Kürbisgesichter zu schnitzen ist langweilig? Das dachte sich wohl auch der Tierarzt Andy Manoloff. Er versteht es, grosse Kunst auf den Kürbis zu bringen. Die Schnitzerei, welche im Video zu sehen ist, ist das Ebenbild seines Zwergspitz’ Sophie. In der Vergangenheit schnitzte der Tierarzt schon Comic-Figuren auf Kürbisse. Sehen Sie selbst: 1/14 (Screenshot: Youtube/Andy Manoloff)

2/14 (Screenshot: Youtube/Andy Manoloff)

3/14 (Screenshot: Youtube/Andy Manoloff)

4/14 (Screenshot: Youtube/Andy Manoloff)

5/14 (Screenshot: Youtube/Andy Manoloff)

6/14 (Screenshot: 9gag)

7/14 (Screenshot: 9gag)

8/14 (Screenshot: 9gag)

9/14 (Screenshot: 9gag)

10/14 (Screenshot: 9gag)

11/14 (Screenshot: 9gag)

12/14 (Screenshot: 9gag)

13/14 (Screenshot: 9gag)

14/14 (Screenshot: 9gag)

























Bereits im letzten Jahr veröffentlichte Manoloff ein Kürbiskunstwerk-Video auf Youtube:

