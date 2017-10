Die Sicht aus den jungen Tickethalter. (Video: Telebasel)

Basel Swiss Indoors mit einer Aktion für die Jugend

Take That Ticket - so heisst die jährliche Aktion von den Swiss Indoors. Jugentliche, welche zwischen 12 und 20 Jahren alt sind, konnten im Vorfeld gratis Tickets beziehen für die Qualifikationsspiele vom 21. Oktober 2017.

Ein Zeichen für die nächste Generation. Swiss Indoors Basel geben den Jugendlichen eine Chance Tennis hautnah zu erleben. Auch ganze Schulklassen nutzten das Angebot, um den Tennissport den Jugendlichen näher zu bringen. Tennis auf Top-Niveau Da es ‹nur› die Qualifikationsspiele betreffen, könnte man meinen, dass man mittelmässiges Tennis zu sehen bekommt. Doch da täuscht man sich gewaltig. Weil die Swiss Indoors seit Jahren ein Feld der Weltklasse stellen kann, ist die Qualifikation für sich bereits ein Highlight. Viele Spieler aus den Top 100 in der ATP Weltrangliste stehen sich in der Qualifikation gegenüber. Das bedeutet: Bereits in der Qualifikation kann man Weltklasse-Tennis in Basel sehen. Aktion erntet gute Ressonanz Da mit dem Top-Niveau das Erlebnis noch eindrücklicher wird, sind alle begeistert von dieser Aktion. Auch jene, welche nicht besonders viel mit Tennis zu tun haben. Mit den harten Geschossen und Smashs bekommt man Tennis bis in den Magen zu spüren. Da werden wohl einige Jugendliche, welche sich ein gratis Ticket schnappen konnten, plötzlich Tennis Fans sein, wenn sie die St. Jakobs-Halle wieder verlassen. Mehr zur Aktion ‹Take That Ticket› gibt es im Sportmagazin am Montag, 23. Oktober 2017, ab 19:40 Uhr auf Telebasel. Die Swiss Indoors Basel finden vom 21. – 29. Oktober 2017 in der Joggelihalle statt. Telebasel berichtet seit dem 13. Oktober täglich über das Turnier: Nachrichten zum Turnier

