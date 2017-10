Swiss Indoors: Federer gegen Tiafoe

Turnierdirektor Roger Brennwald zur Auslosung des Haupt-Tableaus. (Video: Telebasel)

Roger Federer trifft in der 1. Runde seines Heimturniers auf den jungen US-Amerikaner Frances Tiafoe. Marco Chiudinelli trifft bei seiner Abschiedsgala in Basel auf Robin Haase.

Die bisherigen zwei Direktduelle mit der 19-jährigen Weltnummer 79 entschied Federer für sich. Beim letzten Duell an den US Open in diesem Jahr benötigte Federer jedoch fünf Sätze (4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4), um seinen Widersacher zu bezwingen.

Danach würde Federer entweder auf Benoit Paire (ATP 39) oder Steve Johnson (ATP 42) treffen. Im Viertelfinal könnte dann Denis Shapovalov (ATP 79) folgen und im Halbfinal der Belgier David Goffin (ATP 10).

Hier der Link zum kompletten Tableau der Swiss Indoors Basel 2017.

Die anderen Schweizer

Der Füllinsdorfer Marco Chiudinelli (ATP 353) verlor im bisher einzigen Duell mit Robin Haase (ATP 44) 2011 an den Swiss Indoors 2:6, 6:7. Der 36-jährige Basler, der für die Teilnahme an seinem Heimturnier eine Wildcard erhalten hat, tritt nach den Swiss Indoors vom Profi-Tennis zurück.

Neben Chiudinelli steht mit Henri Laaksonen (ATP 96) ein zweiter Schweizer dank einer Wildcard im Hauptfeld des Turniers. Laaksonen spielt gegen den Kroaten Borna Coric (ATP 56).

Hartes Los für Titelverteidiger Cilic

Ein hartes Auftaktlos erhielt Titelverteidiger Marin Cilic (ATP 4). Er bekommt es mit dem Spanier Fernando Verdasco (ATP 43) zu tun. Verdasco, der in seiner Karriere bisher sieben Einzeltitel gesammelt hat, erreichte Anfang Jahr beim Turnier in Dubai den Final.

Seit seinem Titelgewinn in Basel vom letzten Jahr reüssierte der 1,98 Meter grosse Kroate Cilic nur noch am Sandplatzturnier von Istanbul im Mai. Seither wartet Cilic auf einen weiteren Titel.

Noch offen ist, wer nach der verletzungsbedingten Absage von Rafael Nadal (ATP 1) den Platz als sportliche Hauptattraktion am “Super Monday” einnimmt und das Einzel nach der Eröffnungszeremonie absolvieren wird. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist es aber der, von den Swiss Indoors stark gepushte, Kanadier Denis Shapovalov (ATP 50). Er trifft auf den eher unbekannten Japaner Yuichi Sugita (ATP 37). Möglich ist aber auch noch, dass Henri Laaksonen als Schweizer antreten darf.

Del Potro in Cilic’s Hälfte

Der Swiss Indoors Sieger von 2012 und 2013, der Argentinier Juan Martin Del Potro rückte für den verletzten Stan Wawrinka ins Turnier nach. Er gilt als Publikumsliebling. Sein erster Gegner heisst Joao Sousa (ATP 61) und kommt aus Portugal. Nach dem Papier gäbe es also den Halbfinal Del Potro gegen Cilic.

