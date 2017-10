(Bild: Telebasel)

Region Sondersendung zur Themenwoche Ladensterben

In der Telebasel Themenwoche galt der Fokus dem Thema Ladensterben. Viele bekannte Läden in der Basler Innenstadt sind nicht mehr – oder kämpfen bereits seit Jahren um ihr Überleben. Telebasel zeigt am Samstag, 21. Oktober 2017, eine Sondersendung zur Themenwoche Ladensterben.

In die Knie gehen müssen die Läden vor dem Einkaufstourismus, welcher die Käufer täglich über die Grenze nach Deutschland oder Frankreich lockt. Dazu kommt die Konkurrenz aus dem Internet. Total unschuldig sind die Schweizer Detailhändler am Ladensterben jedoch nicht. Telebasel nahm die Entwicklung um den Basler Detailhandel genauer unter die Lupe und lieferte Gründe und Fakten zum Einkaufstourismus und die Auswirkungen auf die Basler Betriebe und die damit verbundenen Jobs. Hier finden Sie alles zur Themenwoche Ladensterben. Mehr dazu am Samstag, 21. Oktober 2017 ab 19:10 Uhr stündlich in der Sondersendung zum Thema Ladensterben.

Was geschah bisher

