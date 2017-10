IS-Hochburg Rakka komplett befreit

Die IS-Hochburg Rakka wurde komplett befreit. (Bild: Keystone)

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben eine komplette Befreiung der früheren IS-Hochburg Rakka verkündet. Die gesamte Stadt stehe unter Kontrolle des von Kurden geführten Bündnisses, erklärten die SDF am Freitag in einer Fernsehansprache.

Zuvor sei die Stadt in den vergangenen Tagen nach letzten verbliebenen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchkämmt worden. Die US-geführte internationale Koalition gratulierte den «SDF-Partnern» und würdigte den Mut sowie die «beträchtlichen Opfer», die im Kampf gegen die Militanten gebracht worden seien.

«Die Befreiung von Rakka ist eine Schlüsseletappe im weltweiten Kampf gegen die Gruppe IS», erklärte US-Aussenminister Rex Tillerson am Freitag. Aber der Sieg über den IS in Rakka bedeute nicht, dass der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz beendet sei.

Die internationale Koalition werde sich weiter auf allen Ebenen – militärisch, geheimdienstlich, diplomatisch, wirtschaftlich, polizeilich und gesellschaftlich – dafür einsetzen, dass die «Syrer von der Brutalität des IS befreit werden und dass wir sicher sind, dass er seinen Terror nicht mehr in die Welt exportieren kann», erklärte Tillerson weiter. Der Kampf gegen die «Reste» des IS in Syrien und im Irak gehe weiter.

Internationale Hilfe nötig

Auch der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel erklärte, nur mit umfassender Unterstützung der internationalen Gemeinschaft habe die Stadt eine Aussicht auf Normalität und Alltag jenseits des Schreckens. Gabriel hob die Notwendigkeit hervor, lokale Verwaltungsstrukturen zu stärken, und mahnte Fortschritte bei der «politischen Transition auch im Rahmen des Genfer Prozesses» für ganz Syrien an.

Ähnlich äusserte sich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der eine «verhandelte politische Transition» in Syrien als «notwendiger denn je» bezeichnete. Die Zerschlagung des IS in Rakka sei eine «wichtige Etappe». Syrien müsse nun einen «Weg aus dem Bürgerkrieg finden, der den Terrorismus seit der Unterdrückung der demokratischen Bewegung durch das Regime von (Präsident) Baschar al Assad genährt» habe.

Am Dienstag war das von den USA unterstützte Bündnis kurdischer und arabischer Milizen in die letzten von IS-Kämpfern gehaltenen Gebiete im Stadtzentrum von Rakka vorgedrungen und hatte bereits den Sieg über die IS-Miliz in der Stadt verkündet. Ein ziviler Rat soll die Kontrolle übernehmen.

Beobachter: Stadt weitgehend zerstört

Die Zukunft der Provinz Rakka werde von den Menschen selbst im Rahmen einer demokratischen, dezentralen Regierung bestimmt werden, sagte SDF-Sprecher Talal Silo. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen rund 80 Prozent der Stadt zerstört sein.

Der Verlust von Mossul und nun Al-Rakka seien «Wendepunkte» für die IS-Miliz, hiess es in einer vom US-Zentralkommando veröffentlichten Erklärung der Koalition. Ihr Terror sei damit aber noch nicht zu Ende. Die Miliz militärisch zu schlagen sei zwar «essentiell, aber nicht ausreichend», wurde Koalitionskommandant Paul Funk zitiert.

Es gelte weiter, die Überreste der Miliz im Irak und in Syrien auszuschalten und der von ihrer brutalen Besetzung betroffenen Bevölkerung zu helfen: «Es liegt noch ein harter Kampf vor uns.»

(sda dpa afp)