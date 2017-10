Hat Melania Trump eine Doppelgängerin?

Ist das die echte Melania Trump? (Bild: Youtube/Mike Lebowski)

Während eines Presseevents sprach US-Präsident Donald Trump mit Reportern, neben ihm stand seine Frau Melania. Viele fragten sich, ob tatsächlich die echte First Lady zu sehen war oder ob es sich dabei um ein Double handelte.

Der US-Präsident Donald Trump sprach am Mittwoch, 18. Oktober 2017, bei einem Trainingsgelände des US Secret Services mit Medienleuten. Der Event wurde am TV auf CNN übertragen. Neben Trump war seine Frau Melania zu sehen – mit Sonnenbrille auf.

Double oder echte Melania?

Wie es auf ‹Vox.com› heisst, wurde ein Mann namens Joe Vargas stutzig, als er die First Lady sah. Auf Twitter hat er daraufhin seine Meinung kundgetan: Er glaube nicht, dass es sich um die echte Melania Trump handelt, sondern um ein Double, das gleich aussieht wie Trumps Ehefrau.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) October 18, 2017

Sind die Gesichtszüge gleich? Ist die Sonnenbrille dafür verantwortlich, dass man meinen könnte, dass ein Melania-Double eingesetzt wurde? Der Twitter-User stellte zwei Bilder gegenüber: Eines von der echten Melania und eines vom vermeintlichen Double.

Let me save you some time from looking it up. It's not her. pic.twitter.com/IJjHEzWs8p — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) October 18, 2017

Auch andere Twitter-User waren sich schnell sicher, dass es sich bei der Frau neben Trump nicht um Melania handle:

After seeing this clip over 20 times, I have to say, I wouldn't be surprised if they used a Melania double. Fake Trash do things like that. https://t.co/zGqRiQz02j — Ricky Davila 🇵🇷 (@TheRickyDavila) October 18, 2017

Auf Youtube finden sich auch Videos, die der Frage nachgehen, wer da neben dem US-Präsidenten steht:

(Video: Youtube)

In der Bildstrecke finden Sie Bilder von Melania Trump: