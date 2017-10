Ein Heimturnier zum Abschied

Marco Chiudinelli sagt in Basel Adieu. (sda)

Der 36-Jährige Tennisspieler gab bekannt, dass er seine Profikarriere nach den Swiss Indoors an den Nagel hängen wird, dies laut verschiedenen Medienberichten.

Marco Chiudinelli beendet seine Karriere dort, wo er sie begonnen hat – in Basel. Nach den Swiss Indoors wird für den Profispieler eine abenteuerliche Phase zu Ende gehen. Gegenüber der BaZ erzählt Chiudinelli, wie er ihm Sommer bereits verspürte, dass die Zeit eines Rücktritts langsam gekommen wäre. Eine Restunsicherheit blieb jedoch, weil jedes gute Spiel diesen Entscheid wieder ins Wanken bringen könne.

Das endgültige Zeichen für Chiudinelli war die Asien-Tour. Er sei krank geworden und habe dann noch mit einer Verletzung kämpfen müssen, «Das wertete ich als Zeichen», sagt er laut BaZ. 15 von 20 Tagen habe er aussetzen müssen.

Die finale Entscheidung aufzuhören habe einerseits auf diesem schlechten Tourerlebnis andererseits aber auch auf Gesprächen mit Roger Federer sowie mit Davis-Cup-Captain Severin Lüthi basiert. Diese beiden seien es auch gewesen, die als erstes vom Karriereende erfuhren.

Chiudinelli, der insgesamt 18 Jahre auf der ATP-Tour verbracht hat, wies als bestes ATP-Ranking Platz 52 auf. Highlights seiner Karriere waren der Daviscup-Sieg 2014 mit der Schweiz gegen Frankreich und die Halbfinal-Teilnahme 2009 in Basel, wo er seinem Jugendfreund Roger Federer unterlag. Im Sommer 2009 feierte er in Gstaad im Doppel (mit Michael Lammer) den einzigen ATP-Turniersieg seiner Karriere. Auf der ATP-Tour erreichte Chiudinelli im Juli 2016 in Newport (USA) letztmals einen Viertelfinal. Im Daviscup sicherte er erst vor einem Monat mit seinen zwei Einzelsiegen gegen Weissrussland den Klassenerhalt der Schweizer Equipe.

Traurigkeit statt Erleichterung

Gegenüber der BaZ erklärt Marco Chiudinelli, dass er melancholisch wurde, als er sich seine alten Spiele anschaute, aber dass ihm dieses Gefühl von Traurigkeit zeige, «dass ich den Absprung nicht verpasst habe».

Vermissen werde er, laut BaZ, zum Beispiel den Wettkampf, den er schon als Junge immer suchte, die Emotionen die die Karriere mit sich bringen sowie natürlich auch das Reisen. Er sei sehr interessiert an anderen Ländern und dies auch schon seit der Kindheit. Er sei immer ein wenig mehr und ein wenig anders gereist, wie andere Tennisgrössen. Er liess auch die kleinen Turniere nicht aus und setzte sich dafür auch mal gut und gerne 12 Stunden in einen Bus, schreibt die BaZ.

Nächste Woche möchte Chiudinelli aber nicht zu viel in Erinnerungen schwelgen sondern sich noch einmal darauf konzentrieren, für die Swiss Indoors so gut wie möglich vorbereitet zu sein, um dann eine gute Leistung abzulieferen.