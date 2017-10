Der Kampf um den Platz als Linksverteidiger

Telebasel Sport Beitrag vom 21. Oktober 2017.

Der Kampf auf der Linksverteidiger-Position ist spätestens seit dem Spiel und der guten Leistung von Raoul Petretta in Moskau lanciert. Hat er dem vor der Natipause eher bevorzugten Blas Riveros den Rang abgelaufen?

Blas Riveros kommt in dieser Saison bisher auf sieben Startelf-Einsätze und stand insgesamt schon 708 Minuten in Super League und Champions League auf dem Feld.

Doch Raoul Petretta, der Anfangs Saison noch vorwiegend bei der U21 eingesetzt wurde, zeigt in der letzten Zeit, dass er auf der Linksverteidiger-Position eine gute Option für Trainer Raphael Wicky ist. Vor allem die guten Leistungen im Spiel gegen Lugano, in dem er sein erstes Tor erzielte, und den beiden Champions League Partien gegen Benfica und ZSKA Moskau sind gewichtige Argumente für den 20-Jährigen aus Badisch-Rheinfelden.

«Wir werden beiden brauchen»

Wicky ist froh, dass er eine Auswahl hat, sagt er gegenüber Telebasel: «Ich habe volles Vertrauen in beide Spieler und freue mich, wenn sie solche Leistungen bringen. Wir werden beide Spieler in der langen Saison brauchen.» Zudem sei ein Konkurrenzkampf immer gut. So würden sich die beiden Konkurrenten auf der Position gegenseitig pushen und noch bessere Leistungen zeigen.

Der FCB Basel spielt heute Abend (21. Oktober 2017) um 19:00 Uhr gegen den FC Thun (Telebasel tickert das Spiel live). Dann wird sich zeigen, auf wen Wicky von Beginn weg zählt.