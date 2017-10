Wenig Radikale in Basel

Auch in der Schweiz gibt es solche, die sich radikalisieren lassen und bspw. in den Dschihad reisen. (Symbolbild: keystone)

Im November 2016 wurde mit der ‹Anlaufstelle Radikalisierung› und der ‹Task-Force Radikalisierung› auf die latente Bedrohung durch gewalttätigen Extremismus reagiert. Die ‹Anlaufstelle Radikalisierung› hat diese Woche Bilanz gezogen.

In einer Medienmitteilung vom Dienstag, 17. Oktober 2017, schreibt der Regierungsrat, dass seit Inbetriebnahme vor zehn Monaten 19 Fälle dokumentiert wurden. Dies liege etwa im Durchschnittswert vergleichbarer Stellen in Zürich und Bern. Von den 19 Fällen hätten fünf Fälle näher angeschaut werden müssen. In einem Fall folgten polizeiliche sowie verwaltungsinterne Abklärungen. «Mit den betroffenen Personen wurde Kontakt aufgenommen und die Situation soweit geklärt, dass von ihnen weder eine Gefährdung noch eine Bedrohung ausgeht», schreibt der Regierungsrat weiter.

Der Betrieb der ‹Anlaufstelle Radikalisierung› habe sich bewährt und die Dienstleistung werde intern sowie extern gut angenommen. Der Bekanntheitsgrad der Anlaufstelle könne jedoch noch verbessert werden.

Anlaufstelle und Helpline

Die Mitarbeiter der Anlaufstelle betreiben auch eine Helpline für Krisensituationen im Zusammenhang mit Gewalt an Schulen und im Freizeitbereich. Diese ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr erreichbar. In Notfällen kann auch die Notrufnummer 117 der Kantonspolizei Basel-Stadt konsultiert werden.

Wegen erhöhten Bedrohungslage

Der Regierungsrat beauftragte das Justiz- und Sicherheitsdepartement im Oktober 2017, eine Anlaufstelle Radikalisierung einzurichten. Dies vor dem Hintergrund der in Europa verübten Torroranschläge und der damit verbundenen erhöhten Bedrohungslage. Angegliedert ist die ‹Anlaufstelle Radikalisierung› ist innerhalb der Kantonspolizei Basel-Stadt bei der Prävention.

Ziel sei es, durch einen regelmässigen Austausch und fachliche Absprachen Lücken frühzeitig zu erkennen und Doppelspurigkeit zu vermeiden. Das Team setzt sich aus Vertretern der Kantonspolizei, der Jugendanwaltschaft, des Staatsschutzes, der Koordinationsstelle für Religionsfragen, Vertreterinnen und Vertretern des Erziehungsdepartementes sowie der Kinds- und Erwachsenenschutzbehörde zusammen. Hinzu kommt die Forensisch-Psychiatrische-Klinik und die Staabsstelle Bedrohungsmanagement der Sicherheitsdirektion des Kantons Baselland.

Ist die Angst unbegründet?

Telebasel spricht mit Andreas Räss, Leiter Fachstelle Diversität und Intergration. Muss man in Basel also keine Angst mehr vor radikalisierten Attentäter haben? Und: Was ist Basels Erfolgsrezept im Kampf gegen die Radikalisierung?