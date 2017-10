Spanien will Krise um Katalonien mit Neuwahl beilegen

Die Sozialisten (PSOE) erklärten als grösste Oppositionspartei, sie seien mit Massnahmen zur Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien einverstanden. Nach ihren Angaben will die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy im Januar 2018 Wahlen in der Provinz abhalten.

Die Regierung wollte dies zunächst nicht bestätigen, ein Sprecher bezeichnete einen solchen Schritt aber als «logisches Ende des Prozesses». In Madrid wird mit einer Neuwahl die Hoffnung verbunden, dass es danach eine neue Regionalregierung gibt, die nicht mehr die Unabhängigkeit anstrebt.

Die ehemalige Kulturministerin der PSOE, Carmen Calvo, sagte in einem Interview des Fernsehsenders Cuatro, es gebe ein grundsätzliches Einvernehmen für eine Neuwahl im Januar. Auch der Parteichef der liberalen Ciudadanos, Albert Rivera, sagte in Oviedo, die Anwendung von Artikel 155 werde eine Neuwahl des Regionalparlaments im Januar zum Ziel haben.

Sondersitzung des Kabinetts

Mariano Rajoy will am Samstag Massnahmen zur Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien verkünden. Er habe dafür die Unterstützung der PSOE und der Partei Ciudadanos, sagte er nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Er sicherte sich dort auch die Rückendeckung anderer Staats- und Regierungschefs der EU, darunter von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die EU selbst will im Konflikt nicht vermitteln.

Rajoy hat für Samstag eine Sondersitzung seines Kabinetts angesetzt, bei der der Artikel 155 der Verfassung aktiviert werden könnte, mit dem Katalonien die Autonomierechte entzogen und die Region der Zentralverwaltung unterstellt würden. Möglich sind eine komplette Entmachtung der Regionalregierung oder eine Entlassung der Verantwortlichen mit bestimmten Aufgabenfeldern.

In der spanischen Regierung hiess es, man wolle nicht die Autonomie Kataloniens beschneiden, sondern nur so lange die Geschäfte dort übernehmen, bis eine neue katalanische Regierung gewählt sei. Der spanische Senat muss den Massnahmen zustimmen und will einen Beschluss frühestens Ende kommender Woche fassen.

Die katalanischen Separatisten hatten ein zweites Ultimatum der Zentralregierung verstreichen lassen, in dem eine klare Antwort verlangt worden war, ob sich die Region für unabhängig erklärt hat oder nicht. Es wäre das erste Mal in der rund 40-jährigen Geschichte der spanischen Demokratie, dass eine Regierung eine Regionalverwaltung aus dem Amt hebt und dort Neuwahlen ansetzt.

Neue Protestaktionen

Die Unabhängigkeitsbewegung reagierte mit neuen Protestaktionen auf den wachsenden Druck aus Madrid. Zahllose Menschen folgten am Freitag einem Aufruf, Geld von den Banken abzuheben. Oft war das der symbolische Betrag von 155 Euro, in Anspielung auf den Verfassungsartikel 155.

«Es ist Zeit zu zeigen, dass unsere Stärke in jedem von uns liegt, dass die Summe der kleinen individuellen Schritte alles verändern kann», erklärte Omnium Cultural, die zusammen mit der Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) zu der Aktion aufgerufen hatte.

Die betroffenen Banken zeigten sich unbeeindruckt. Es herrsche absolute Ruhe, sagte ein Sprecher des Banco Sabadell der Nachrichtenagentur dpa. Ähnlich äusserten sich Vertreter der CaixaBank. Beide Institute waren in dem Aufruf genannt worden, da sie ihren Sitz wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen von Barcelona nach Valencia beziehungsweise Alicante verlegen wollten.

Zurückhaltend zeigte sich die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau. Sie halte den Aufruf zum Geldabheben nicht für die beste Idee, sagte sie in einem Interview des Senders Cadena Ser. Mit den jetzt anstehenden Entscheidungen in Madrid werde sich aber die Mobilisierung der Unabhängigkeitsbewegung verstärken.

