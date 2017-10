«Ich habe wirklich nicht damit gerechnet»

Celine aus Basel ist die glückliche Gewinnerin. (Bild: Facebook)

Sie ist 26 Jahre alt und hat bei Telebasel das ganz grosse Los gezogen. Celine aus Basel hat 1x 'zockt immer g'rockt und darf mit der Begleitung ihrer Wahl zehn unvergessliche Abende an der Baloise Session verbringen.

Sie hat alles richtig gemacht und den Hauptgewinn gezogen. Celine aus Basel ist die Gewinnerin von 1x ‘zockt immer g’rockt und darf sich auf eine unvergessliche Zeit an der Baloise Session freuen. Von Alicia Keys, über Nelly Furtado bis zu Tim Bendzko: die 26-Jährige hat zehn spannend Konzertabende vor sich.

Dass sie gewonnen hat, kann Celine noch gar nicht wirklich fassen. «Es ist unglaublich! Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Sonst habe ich nie Glück», sagt sie gegenüber Telebasel. «Ich dachte nur, wer ruft mich jetzt da an?»

«Die Tickets waren so schnell ausverkauft»

Mitgemacht hat sie erst vor etwa drei Tagen. Die Motivation dahinter:«Ich wollte so gerne ans Konzert von Tim Bendzko und Max Giesinger. Die Tickets waren nur so unglaublich schnell ausverkauft». Auf diesen letzten Konzertabend freut sie sich auch am allermeisten. «Ich mag einfach diese Musik sehr», erzählt die 26-Jährige. Aber auch eine andere Band hat es Celine angetan: « Ich freue mich auch auf Dabu Fantastic. Und natürlich die Atmosphäre».

Leider kann die Baslerin nicht ganz an allen Konzertabenden mit dabei sein. «Die Schule macht das einfach nicht möglich», sagt sie enttäuscht. Die Plätze werden aber bestimmt nicht leer bleiben.

Die Fussballerin aus Basel

Als FCB-Fan und Spielerin in der Frauenmannschaft beim FC Therwil, ist Celine stark mit Basel und der Region verwurzelt. «Ich fühle mich unglaublich wohl hier und bin froh, hier zu wohnen. Ich bin auch hier aufgewachsen», erzählt sie. Die 26-Jährige ist auch ein grosser FC Basel Fan. Neben Fussball ist auch das Reisen eine grosse Leidenschaft. «Ich bin wirklich gerne auf der Welt unterwegs».

Telebasel wünscht Celine unvergessliche Momente an der Baloise Session!