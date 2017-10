Handball: Champions League ab 2020 nur noch mit zwölf Teams

Demnach spielen künftig nur noch die Meister der acht besten Nationen sowie vier weitere Mannschaften den wichtigsten Klub-Titel auf internationalem Parkett aus. Darunter wird eine European Handball League mit 24 Teams eingeführt. Der EHF-Pokal ersetzt dann als dritter Wettbewerb den derzeitigen Challenge Cup.

Der geplante Modus für die Champions League sieht zunächst Gruppenspiele vor. Die besten acht Vereine qualifizieren sich für die Viertelfinals. Danach folgt das Final Four. In der neu geschaffenen European League werden die Teilnehmer in vier Gruppen zu je sechs Teams gelost, die jeweils besten vier Mannschaften erreichen die Achtelfinals. Es folgen die Viertelfinals und das Final Four. Der EHF-Cup soll im K.o.-Modus ausgetragen werden.

(sda dpa)