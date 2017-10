Das Training von Federer auf dem Center Court. (Video: Telebasel)

International Der Maestro macht sich bereit

Am Samstag, 21. Oktober 2017, beginnen die Swiss Indoors mit den Qualifikationsspielen. Das grosse Highlight dieses Jahr ist natürlich die Teilnahme des Lokalmatadors Roger Federer. Der Baselbieter trainierte bereits am Freitag in der Joggeli-Halle. Telebasel war dabei.

Roger Federer kam mit einigen bekannten Gesichtern auf den Court. Sein Trainingspartner, Marco Chiudinelli, ist in Basel ebenfalls bestens bekannt und dank einer Wildcard fürs Haupttableau der Swiss Indoors qualifiziert. Doch damit nicht genug mit der Sportprominenz: Überraschenderweise war FCB-Sportchef Marco Streller in der ersten Box am Spielfeldrand dabei. Mit ihm unterhielt sich der Maestro zu Beginn des Trainings auch intensiv. FCB-Sportchef Marco Streller, FCB-Kaderplaner Remo Gaugler und Federers Vater Robert als Zuschauer. (Video: Telebasel) Roger Federer etwa nicht ganz fit? Doch der Topfavorit aus Münchenstein machte beim Training nicht die beste Figur. Beim Gespräch mit Marco Streller klang der Baselbieter heiser. Roger Federer musste sogar kurz das Gespräch unterbrechen, da er einen Hustanfall erlitt. Leidet Roger Federer vielleicht an einer Erkältung? Falls ja, hat er nur noch wenige Tage, diese auszukurieren. Die Swiss Indoors Basel finden vom 21. – 29. Oktober 2017 in der Joggelihalle statt. Während des Turniers sind Sie auf Telebasel und telebasel.ch ausserdem bei folgenden Höhepunkten LIVE dabei: Die Eröffnungszeremonie mit der Starsängerin Amy MacDonald am Montag 23. Oktober 2017 gibt es live im TV und auf telebasel.ch

