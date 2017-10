Basler SVP fordert Tarifreduktion für BVB-Kunden

Am Steinenberg wurde zwischen dem 9. und 30. September gebaut. (Bild: keystone)

Die Mittlere Brücke war während knapp zwei Monaten für den Tramverkehr gesperrt. Ein ähnliches Bild zeigte sich im September 2017 am Steinenberg. Nun fordert die SVP mittels parlamentarischem Vorstoss eine einmalige Preisreduktion für Kunden der BVB, da diese ihrem Leistungsauftrag nicht nachgekommen sei.

Die BVB seien im Jahr 2017 mit all den Teilsperrungen, Vollsperrungen oder Umleitungen ihrem Leistungsauftrag nicht nachgekommen, schreibt die Basler SVP in einer Medienmitteilung. Der Grossrat Pascal Messerli hat deswegen eine entsprechenden parlamentarischen Vorstoss eingereicht, der den Regierungsrat damit beauftragt, zu prüfen, inwiefern Besitzerinnen und Besitzer die ihr Abonnement im Jahr 2018 verlängern werden, finanziell entlastet werden können, so die SVP.

Konkret nennt die SVP vier Beispiele welche den öffentlichen Verkehrs massiv eingeschränkt hätten:

Sperrung der Mittleren Brücke, 19. Juni bis 13. August 2017

Sperrung des Steinenbergs, 9. September bis 30. September 2017

Sperrung der Elisabethenstrasse, 29. September bis 22. Oktober 2017

Massive Verzögerungen auf der ganzen Linie 6 in Riehen, inklusiv Nichtbedienung von einzelnen Haltestellen, 19 Juni bis 9. Dezember 2017

Unterstützt wird der Vorstoss von Mitgliedern der SP, CVP, FDP, LDP, SVP und Grüne.