Alexander Ursenbacher schafft es in die Viertelfinals

Alexander Ursenbacher qualifizierte sich bei den Dafabet English Open für die Viertelfinals. (Bild: Swiss Snooker)

Snooker-Spieler Alexander Ursenbacher qualifizierte sich am 19. Oktober 2017 zum ersten Mal für die Viertelfinals eines Weltranglistenturniers. Der Basler gewann seine Partie bei den Dafabet English Open gegen Shaun Murphy mit 4:1.

Vor Alexander Ursenbacher hat es kein Schweizer jemals geschafft, auf Main Tour-Niveau in die Viertelfinals an einem Weltranglisten-Turnier vorzustossen.

Somit ist das ein historisches Ereignis, schreibt Swiss Snooker in einer Mitteilung. Der Basler Neoprofi hat sich am English Open in Barnsley in den Achtelfinals mit 4:1 gegen den Triple Crown Champion und Ex-Weltmeister Shaun Murphy durchgesetzt.

Am Freitag, 20. Oktober 2017, trifft Alexander Ursenbacher in den Viertelfinals auf Michael White, die Nummer 28 der Welt.