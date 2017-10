Traditionsstände und spektakuläre Neuheiten an Basler Herbstmesse

(KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Über 30 neue Attraktionen bietet die diesjährige Basler Herbstmesse, die am 28. Oktober beginnt. Unter den Neuerungen befinden sich eine Achterbahn mit einer Schienenlänge von 980 Metern sowie eine zweistöckige Geisterbahn, die familientauglich ist.

Die Verbindung von altbewährten Attraktionen und Neuheiten sei auch in diesem Jahr gelungen, sagte Sabine Horvath vom Basler Standortmarketing am Donnerstag, 19. Oktober 2017 vor den Medien. Der traditionelle ‹Hääfelimärt› sei immer noch beliebt, und sogar Jugendliche vergnügten sich in der Nostalgiehalle, in der vor allem Attraktionen aus den 1980er-Jahren geboten werden.

Der grösste und älteste Jahrmarkt der Schweiz findet auf sieben Stadtplätzen und in einer Messehalle statt. Beworben haben sich 1’003 Standbetreiber, 508 erhielten die Bewilligung. Auf dem Petersplatz wird es 12 neue Handelsstände geben.

Dschungelerlebnis und Gruselspass

Auf dem Münsterplatz bietet die neue Attraktion ‹Phaenomen› einen «virtuellen Spass für Gross und Klein». Neu auf dem Messeplatz steht die Riesenschaukel ‹Konga›, die auf einer Höhe von 45 Metern ein Dschungelerlebnis garantiert. Dem Zeitgeist entsprechend werden auf dem Messeplatz neue Stände auch vegetarische Nahrung verkaufen.

Riesenschaukel ‹Konga›:

Auffallend ist, dass die Preise für die neuen Attraktionen moderat sind. Die Geisterbahn ‹Cape Fear› auf der Rosentalanlage verlangt 4 Franken pro Person, und eine Fahrt auf der Achterbahn ‹Rock & Roller Coaster› kostet 7 Franken. Die Bahnpreise seien in den letzten Jahren praktisch unverändert geblieben, sagte Horvath dazu. Die Veranstalter würden darauf achten, dass die Gäste die Messe mehrmals besuchen können.

Zwischen dem Kasernenareal und dem Messeplatz verkehrt ein kostenloser ‹Mäss-Bus› im 20-Minuten-Takt. Mit der App ‹Basler Herbstmesse› erhalten Besucherinnen und Besucher einen Überblick über alle Messeplätze. Weiterhin verteilt wird ein Stadtplan mit Angaben zu den einzelnen Messestandorten.

Aussergewöhnlich in diesem Jahr ist die Übertragung des Jubiläumskonzerts ‹500 Jahre Reformation› aus dem Basler Münster auf den Münsterplatz. Das Konzert der Basler Münsterkantorei und dem Kammerorchester Basel findet am 5. November statt.

Zwischen dem 28. Oktober und dem 5. November wird zudem die Herbstwarenmesse durchgeführt. Die 547. Basler Herbstmesse dauert bis zum 12. November. Das Verpflegungs- und Handelsangebot auf dem Petersplatz endet jedoch erst am 14. November. (sda)