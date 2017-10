Amy Macdonald - Dream On. Die Schottin eröffnet gemeinsam mit der Basel Sinfonietta die Swiss Indoors. (Quelle: Youtube)

Basel Amy Macdonald LIVE auf Telebasel

Zur Eröffnung der Swiss Indoors tritt am Montag 23. Oktober 2017 die schottische Singer-Songwriterin AmyMacdonald in der Joggelihalle auf. Bei Telebasel sehen Sie das ganze Konzert zweimal live und in voller Länge.

Amy Macdonald habe man dank guter Beziehungen zu ihrer Plattenfirma Universal Music nach Basel locken können. Ausserdem würde sich die Schottin freuen, an so einem Event dabei zu sein, sagt der stellvertretende Turnierdirektor Marc Zimmermann im Interview mit Telebasel. Amy Macdonald ist verantwortlich für mehrere Hits. Ihr bekanntester Song dürfte aber ‹This Is The Life› aus dem Jahr 2007 sein. Telebasel überträgt live Diesen Hit und andere wird sie gemeinsam mit der Basel Sinfonietta zum Besten geben. Wer nicht zu den rund 9’000 Zuschauern auf dem Center Court in der Joggelihalle gehört, kann dieses musikalische Highlight live auf Telebasel und telebasel.ch (im Livestream) mit verfolgen: Montag 23.10. 17:30-18:30 Uhr : Übertragung der Swiss Indoors Eröffnungszeremonie live auf Telebasel und telebasel.ch.

: Übertragung der Swiss Indoors Eröffnungszeremonie live auf Telebasel und telebasel.ch. Samstag 28.10. 19.15 Uhr: Einmalige Spezialsendung „Swiss Indoors Eröffnungszeremonie mit Amy Macdonald“ Super Monday mit MacDonald und Topspieler Nach der verletzungsbedingten Absage von Rafael Nadal werden die Partien für den Eröffnungstag (Super Monday) erst nach der Auslosung von Samstag, 21. Oktober 2017, bekanntgegeben. Man kann aber davon ausgehen, dass einer der Topspieler (Juan Martin Del Potro, Marin Cilic, David Goffin oder Nick Kyrgios) den Platz von Nadal am Super Monday erben wird und unmittelbar nach der Eröffnungszeremonie sein Match spielt. Die Weltnummer 2 Roger Federer kommt voraussichtlich am Dienstag zu seinem ersten Spiel.

In aller Kürze: Swiss Indoors Eröffnungsfeier mit Amy Macdonald: Telebasel überträgt die Zeremonie am Montag, 23. Oktober live ab 17:30 Uhr

