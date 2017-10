Neue Shopping-Tempel für die Region

Der Telebasel News-Beitrag vom 19. August 2017.

Während der Detailhandel in der Schweiz gegen den Einkaufstourismus kämpft, bauen Deutschland und Frankreich ihr Angebot aus.

Ausgerechnet an den Endstationen der Basler Trams neben der Grenze planen beide Länder riesige Shopping Centers. Diese könnten den Schweizer Detailhandel in grössere Schwierigkeiten bringen.

Die ganze Region soll profitieren

In vier Jahren will ein französischer Investor in Häsigen das ‹Shopping 3Pays› eröffnen. Das ist über doppelt so gross wie das Stücki Shopping in Basel und soll Anschluss an die Tramlinie 3 haben, die bis 2021 dort hin fahren soll.

Das Shoppingcenter ist Technoports, einem Überbauungsprojekt mit Wohn-Arbeits und Naturfläche. «Es ist sicher so, dass der Investor die Klientel aus Basel und der Schweiz im Auge hat, das ist sicher so. Man muss aber wissen, dass es heute bereits einen sehr starken Tourismus der eigenen Bevölkerung gibt. Diese geht nach Mulhouse, um einzukaufen, geht nach Deutschland und übrigens auch nach Basel einkaufen», sagt der Bürgermeister von Hésingue.

In Zukunft könnten die Elsässer also zuhause einkaufen und müssten nicht mehr nach Basel. Anders präsentiert sich die Situation in Weil am Rhein, wo es schon mehrere attraktive Einkaufsmöglichkeiten für die Bevölkerung gibt. Dort soll mit der Dreiländergalerie ein neues Shoppingcenter direkt an der Endstation des 8ers entstehen, das bewusst auf die Schweizer Kundschaft abzielt.

Basel muss Druck ausüben

Für den Präsidenten des Districtrats, der sich um Angelegenheiten im Dreiland kümmert, ist das ein Affront. Die Basler Regierung müsse Druck machen und klare Regeln im Dreiland fordern. «Wie viel Verkaufsfläche darf es geben, wie viel Wohnfläche im Verhältnis darf bestehen bleiben. Selbstverständlich dürfen Kaufhäuser und Einkaufszentren erneuert werden. Selbstverständlich darf es auch neue Sachen geben, aber es kann nicht sein, dass entlang einer von der Schweiz mitfinanzierten Tramlinie ein Einkaufszentrum neben dem anderen neu gebaut wird, Schweizer Kundschaft abwirbt und in der Stadt Basel das Ladensterben weitergeht», sagt Heinrich Ueberwasser, Präsident des Distictrat.

Die beiden Investoren der Projekte wollten zu ihren Absichten keine Stellung nehmen. In Zukunft wird sich aber der Districtrat ernsthaft mit dieser Einkaufsoffensive befassen müssen.

