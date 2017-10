Marin Cilic will in Basel seinen Titel verteidigen

Der Telebasel Sport Beitrag vom 18. Oktober 2017.

Das kroatische Tennis-Ass Marin Cilic ist nach der Absage von Rafael Nadal der am zweithöchsten klassierte Spieler der diesjährigen Swiss Indoors. Doch nicht nur sein ATP-Ranking spricht für ihn, er kehrt auch als Titelverteidiger zurück nach Basel.

Im letztjährigen Finale konnte sich Cilic mit 6:1 und 7:5 gegen den Japaner Kei Nishikori durchsetzen. Damals gewann er das Turnier zum ersten Mal. Was aber ebenfalls in Erinnerung bleiben dürfte, ist sein Besuch im Breakout Basel. Gemeinsam mit seinem Team flüchtete Cilic damals in knapp einer Stunde aus dem fiktiven Gefängnis Bâlecatraz. In Erinnerung bleibt dieses Foto:

Ob sich die aktuelle Nummer 5 der Welt erneut in Basel durchsetzen kann, steht noch in den Sternen. Mit der Rückkehr des Lokalmatadors Roger Federer wird dieses Unterfangen bestimmt nicht einfacher, als letztes Jahr. Doch vielleicht schafft es Cilic, dem momentanen Lauf von Federer einen Riegel vorzuschieben.