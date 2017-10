Manchester United bewahrt weisse Weste

Benficas Goalie Mile Svilar wird sich über seinen Fehler, der zum 1:0 führte, nerven. (Bild: keystone)

Leader Manchester United wahrte in der Gruppe A mit dem FC Basel seine weisse Weste und kam beim 1:0 auswärts gegen Benfica Lissabon zum dritten Sieg im dritten Spiel. Matchwinner für die Gäste war Marcus Rashford.

Dem Team von José Mourinho reichte eine solide Leistung im Estadio da Luz in Lissabon, um seine Leaderposition weiter zu festigen. Zupass kam den Gästen ein Fehler von Benficas Keeper Mile Svilar bei dessen Debüt in der Champions League. Der 18-jährige Belgier fasste in der 65. Minute nach einer auf das Tor gezogene Freistossflanke von Rashford den Ball mit beiden Händen, trat aber danach so weit hinter die Torlinie, dass auch der Ball diese überquerte.

Benfica agiert harmlos

Benfica zeigte sich zwar im Vergleich zum 0:5 in Basel verbessert, in der Offensive agierten die Portugiesen aber zu harmlos. Trainer Rui Vitoria verzichtete auf die Dienste von Haris Seferovic, der 90 Minuten auf der Ersatzbank sass. Nach der dritten Niederlage droht dem portugiesischen Meister, der in den beiden letzten Saisons die K.o.-Runde erreichte, das frühe Ausscheiden. (sda)