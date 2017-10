Jugendliche Abgeklärtheit

Der FC Basel konnte das dritte Spiel in der Champions League-Gruppenphase auswärts gegen den ZSKA Moskau mit 2:0 gewinnen. Der FCB-Sieg ist verdient und wichtig.

Abgeklärt und solidarisch ist die junge Truppe des FC Basel in Moskau angetreten. Mit im Durchschnitt fast 20 Champions League-Spielen pro Spieler weniger in den Beinen als die Russen hat die Mannschaft des FC Basel eine reife Leistung gezeigt, die in Moskau so wichtig war.

Einfach laufen lassen

Marco Streller hat schon vor dem Spiel gesagt, dass es wichtig sei, es in solchen Situationen einfach laufen zu lassen. Auch wenn Taulant Xhaka nach dem Spiel Mühe hatte, es in der Doping-Kontrolle laufen zu lassen, so war seine Gemütslage ungewöhnlich gelassen.

Taulant Xhaka schoss nach einer knappen halben Stunde das erste und auch entscheidende Tor des Spieles. Für den 26-jährigen ist es erst das fünfte Tor seiner Karriere, das erste in der Champions League.

Taulant Xhaka ist kein Spieler, der durch seine Tore oder ausserordentliche Offensivarbeit auffällt, heute tat er das. Dass er aus rund 20 Metern überhaupt abzog, ist aber nicht unbedingt Zufall.

Das blutende Stürmerherz

Er habe nicht gewusst, wie er jubeln solle, meinte Taulant Xhaka nach dem Spiel. Einer, der jubelte, dies aber umsonst tat, ist Albian Ajeti. Der 20-jährige Stürmer bekam das Vertrauen des Trainers und durfte gleich von Anfang an ran. Champions League-Debüt in der Startaufstellung.

Das Debüt hätte noch besser werden können: In der 52. Minute kann er einen Abpraller abstauben und versenkt den Ball im Tor. Er jubelt, so tun es auch seine Mitspieler, die sich gleich um ihn scharen.

Wenige Augenblicke später dann aber der Stich ins Herzen eines jeden Stürmers: das Tor wird wegen eines angeblichen Fouls aberkannt.

Immerhin kann der 20-jährige Stürmer nach dem Spiel scherzen: Der Schiedsrichter schreibt mir vielleicht noch eine Entschuldigungsmail.