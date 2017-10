1/13 Der LaFerrari Aperta grüsst von der Titelseite des Kalenders. (Bild: Ferrari)

Schweiz Die neuen Ferrari-Kalender sind da

Nicht einen, sondern gleich zwei neue Ferrari-Kalender wurden am 19. Oktober in der Schweiz vorgestellt. Im Kalender ‹Mythos Ferrari 2018› werden die Supercars des italienischen Autobauers in Szene gesetzt. Der zweite Kalender ‹Scuderia Ferrari 2018› zeigt die roten Flitzer aus der Welt des Rennsports.

Der offizielle Kalender ‹Mythos Ferrari 2018› bringt den Puls von Ferrari-Liebhabern auf Touren. Zwei essenzielle Neuerungen sollen einem die Autos direkt nach Hause holen. Auf jeder Monatsseite kann der Geruch des abgebildeten Ferrari aktiviert werden, schreibt der Vertreiber des Kalenders in einer Medienmitteilung. Durch eine separate App für Smartphones könne man zudem den Motoren-Sound der Fahrzeuge geniessen. Fotograf des ‹Mythos Ferrari 2018›-Kalenders ist Günther Raupp. Er lichtete die Ferraris in Florida ab. Die Auflage ist wie immer weltweit limitiert. Der Versand erfolgt streng in der Reihenfolge der Bestellungen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Kosten für einen Kalender belaufen sich auf 109 Franken. Bestallbar hier. Die Formel-1 bei sich Zuhause Allen Anhängern der Formel-1 empfehlen wird der zweite Kalender: ‹Scuderia Ferrari 2018›. Dort werden die besten Fotos der roten Flitzer in einem Kalender gebündelt. 1/13 Die Titelseite des neuen «Scuderia Ferrari 2018»-Kalenders. (Bild: Ferrari)

Preislich liegt der ‹Scuderia Ferrari 2018›-Kalender mit 42 Franken etwas tiefer als der ‹Mythos Ferrari 2018›-Kalender. Den Kalender können Sie ab sofort auf der Website von Raupp bestellen.

