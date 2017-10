Die Kelly Family ist zurück!

Die Kelly Family wieder vereint. (Bild: Vaddi Concerts)

20 Millionen verkaufte Tonträger, unzählige Auszeichnungen und Konzerte auf der ganzen Welt, The Kelly Family hat die Kindheit vieler geprägt. Jetzt ist die Musikerfamilie zurück und steht seit 1999 nächstes Jahr wieder zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne.

‹An Angel›, ‹Roses of Red› oder ‹Every Baby› – wer kennt sie nicht, die Songs der Kelly Family. Nach langer Pause und diversen Soloprojekten kehrt die kultige Musikerfamilie wieder auf die Bühne zurück. Zum ersten Mal seit 1999 geht The Kelly Family 2018 wieder gemeinsam auf grosse Europa-Tournee, heisst es in einer Mitteilung der Vaddi Concerts GmbH.

(Video: Youtube)

Grosse Hits und Gefühle

Die Fans dürfen sich bei über 30 Konzerten auf eine nach Kelly-Manier eindrucksvoll konzipierte Bühnenshow freuen. Konfettiregen, Lichtshow, spektakuläre Pyrotechnik oder Videoeinspielungen: Die Kellys sparen an nichts. Angela, Jimmy, Joey, Kathy, Patricia Kelly sowie Special Guest und Gründungsmitlgied Paul Kelly präsentieren grosse Hits. Die Konzerte sollen gemäss Mitteilung auf jeden Fall Generationen verbinden. ‹We Got Love – Live 2018› heisst die Tour und soll eine musikalische Reise werden, die das Publikum durch 40 Jahre Bandgeschichte begleitet.

(Video: Youtube)