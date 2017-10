17 Schweizer starten in Sölden

Gilles Roulin gehört ebenfalls zur 17-köpfigen Delegation

Die Schweizer Delegation beim Weltcupauftakt am übernächsten Wochenende in Sölden umfasst zehn Fahrer und sieben Fahrerinnen.

Die beiden Cheftrainer Thomas Stauffer (Männer) und Hans Flatscher (Frauen) schöpften für die Riesenslaloms auf dem Rettenbach-Gletscher damit das maximale Kontingent aus. Angeführt wird das Schweizer Aufgebot bei den Männern von Justin Murisier und Carlo Janka sowie von Wendy Holdener bei den Frauen.

In Sölden nicht am Start stehen wird erwartungsgemäss Vorjahressiegerin Lara Gut. Die Tessinerin befindet sich nach ihrem im letzten Februar erlittenen Kreuzbandriss noch im Aufbau und wird erst vier Wochen später beim Riesenslalom in Killington (USA) in die Saison starten.

Schweizer Aufgebot für die Weltcup-Riesenslaloms vom 28. und 29. Oktober in Sölden. Männer: Justin Murisier, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Carlo Janka, Marco Odermatt, Elia Zurbriggen, Gilles Roulin, Reto Schmidiger, Thomas Tumler, Pierre Bugnard. – Frauen: Simone Wild, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Jasmina Suter, Elena Stoffel, Aline Danioth, Rahel Kopp.