Trump attackiert Football-Liga

Er kritisierte die National Football League (NFL) am Mittwoch, 18. Oktober 2017, dafür, dass sie die Protestgeste des Niederkniens während der Nationalhymne vor Spielbeginn nicht verboten hat. «Totale Respektlosigkeit gegenüber unserem grossartigen Land!» kommentierte Trump dies auf Twitter.

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017