Sau-Schlachtung: Was tun Sie, wenn es Störaktionen gibt?

Seit 1998 führt er die Metzgerei Häring in Sissach: Rolf Häring (Bild: zVg).

Seit zehn Tagen hat Rolf Häring (50) keine ruhige Minute mehr. Die halbe Schweiz weiss mittlerweile: Das ist der Sissacher Metzger, der vor Publikum zwei Säue schlachten und verwursten will. Wie geht er mit den Protesten, der Kritik und dem Medienrummel um? Erstmals stellt sich Metzger Rolf Häring einem TV-Studio-Interview, im Talk ab 18.40 Uhr.

Sogar Drohungen hat der vierfache Familienvater erhalten. Der Schweizer Tierschutz intervenierte gegen das «öffentliche Töten» bei der Baselbieter Regierung. Der «Chüngelipfarrer» Lukas Baumann geisselte den Anlass als «entwürdigende Veranstaltung» und «Belustigung der Bevölkerung». Medienleute aus der ganzen Schweiz riefen an. Nach der BaZ (nicht online) kam die BZ Basel und watson.ch, auch 20 Minuten, schliesslich auch Radio SRF. Pressefotografen kamen in den Laden, lichteten ihn im Metzgerschurz hinter der Fleischauslage ab. «Blutig» werde der Anlass, schrieben die Journalisten, boten ihre Vorstellungskraft auf.

Früher ein Fest, heute Protest

Jetzt ist Rolf Häring (50) öffentlich bekannt. Begonnen hat alles mit einem Inserat, indem er im Rahmen einer Hausmetzgete die öffentliche Schlachtung zweier Säue bekanntgab. Im Ortszentrum von Sissach. Was früher Tradition war, gibt heute massive Diskussionen. Die Leserbriefspalten sind voll. Dem heutigen Brutal-Ton entsprechend schrieb jemand: «Wie krank muss wohl ein Hirn sein, um solche Gedanken an die Öffentlichkeit zu bringen und dies auch noch öffentlich zu praktizieren?» Häring zeigte sich «über die Intoleranz überrascht.»

Auch im Sonntags-Talk (siehe unten) auf Telebasel wurde der Fall diskutiert. Interessant: Die linke Basta-Politikerin Heidi Mück, Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Buser und Weltwoche-Redaktor Alex Reichmuth waren gleicher Meinung, nämlich dass die Metzgete-Show kein Problem darstelle, dass im Gegenteil eher von einer Verdrängung in der Gesellschaft geredet werden müsse. Alle drei erlebten in ihrer Kindheit direkt eine Schlachtung mit.

In zehn Tagen am 28. Oktober soll es soweit sein. Ein grosser Publikums- und Medienaufmarsch wird erwartet. Vielleicht gibt es Proteste oder Störaktionen. Pfarrer Baumann jedenfalls spielte mit dem Gedanken. Wie stellt sich Rolf Häring darauf ein? Warum hält an der Tötung fest? Welche Erfahrungen machte er mit den Medien? Im Talk ab 18.40 Uhr.

Der Telebasel Sonntags-Talk vom 15. Oktober 2017.