Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, gibt Auskunft zum Unfall. (Video: Telebasel)

Baselland LKW rast in Muttenz in Tram

In Muttenz kam es am Mittwochnachmittag, 18. Oktober 2017, gegen 15 Uhr auf der Rennbahnkreuzung zu einem heftigen Unfall. Ein LKW raste gemäss einer Augenzeugin in ein Tram der Linie 14. Mindestens sechs Personen wurden verletzt.

Wie der Mediensprecher der Baselbieter Polizei, Adrian Gaugler, gegenüber Telebasel erklärt, sei es am Mittwochnachmittag zuerst zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Roller gekommen. Die Polizei sei bereits vor Ort gewesen. Danach sei es zu einem Folgeunfall zwischen einem LKW und einem Tram gekommen. Sechs Verletzte Gaugler sagt im Interview, dass sechs Personen ins Spital gebracht werden mussten. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. 1/14 (Bild: Telebasel)

Die Polizei empfiehlt dringend die Unfallstelle grossräumig zu umfahren. Tramersatz bis Betriebsschluss Benjamin Schmid, Mediensprecher der BVB, erklärt, dass zwischen St. Jakob und Pratteln bis Betriebsschluss keine Trams verkehren. Busse verkehren ab der Haltestelle St. Jakob. (Video: Telebasel) Beim Unfall sei der Tramführer ebenfalls verletzt worden, er habe durch die Sanität ins Spital gebracht werden müssen. Augenzeugin: LKW raste in Tram Telebasel sprach mit der Augenzeugin. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls bei der Rennbahnkreuzung in Muttenz. Die Augenzeugin beschrieb, wie ein LKW in ein Tram gerast sei, woraufhin die Leitungen gerissen seien und das Tram beinahe zur Seite gekippt sei. Zudem sah sie, wie ein Motorradfahrer in Folge des Unfalls durch die Luft geschleudert worden sei.

