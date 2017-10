Live-Ticker: ZSKA Moskau vs FC Basel

Der FC Basel will im WEB Stadium gegen den ZSKA Moskau den zweiten Sieg in der Champions League einfahren. (Bild: Keystone)

Der FC Basel trifft nun auf den dritten Gegner in der Gruppe A: ZSKA Moskau. Beide Teams haben nach zwei Spielen drei Punkten auf dem Konto, der FC Basel hat aber das bessere Torverhältnis. Anpfiff im WEB Stadium in Moskau ist um 20:45 Uhr Schweizer Zeit.

Der FC Basel und der ZSKA Moskau sind in der Gruppe A mit gleich vielen Punkten auf den Plätzen zwei und drei. Beide Mannschaften haben zwar gegen Manchester United verloren, konnten aber gegen den portugiesischen Meister Benfica Lissabon gewinnen und stehen nun beide mit drei Punkten da.

Die Siege der beiden Mannschaften über Benfica Lissabon waren überraschend, schliesslich wurden die Portugiesen als Kopf der Gruppe aus Lostopf 1 gezogen. Für Moskau wie auch für Basel geht es nun darum, den Sieg gegen Benfica Lissabon zu bestätigen und sich eine noch bessere Ausgangslage zu schaffen.

Es ist aber nicht nur das heutige Spiel entscheidend, sondern auch das Rückspiel in Basel in zwei Wochen. Denn wer in diesen beiden Spielen mehr Punkte holt, kann sich somit nicht nur von Benfica Lissabon distanzieren (angenommen, dass dieses auch gegen Manchester United verlieren wird), sondern eben auch vom heutigen Gegner.

Tabula rasa

Das Mind-Set der beiden Mannschaften dürfte aber etwas verschieden sein. Die Russen haben das letzte Spiel in der Champions League zu Hause gegen Manchester United klar mit 4:1 verloren. Heute soll dem heimischen Publikum eine bessere Leistung und natürlich am Schluss ein siegender ZSKA gezeigt werden.

Der FC Basel dagegen kommt mit einem ausserordentlichen 5:0-Heimsieg gegen Benfica Lissabon im Kopf auf den Platz. Das gibt einerseits Selbstvertrauen, andererseits kann es auch gefährlich sein. Denn zu selbstsicher dürfen sich die Basler trotz einer überragenden Leistung gegen Lissabon nicht sein. In der Meisterschaft konnte der FC Basel nämlich nur wenige Tage nach der Gala beim 0:0 gegen GC nicht annähernd an diese Leistungen anknüpfen.

Zwar war beim 4:0-Sieg gegen Lugano wieder ein dominanter FC Basel am Werk, die Moskauer werden den FCB heute aber nicht so aufspielen lassen. Der FC Basel muss alles geben. Kämpfen und beissen. Und am besten nicht zu fest an diesem 5:0-Sieg festhalten, denn der kann auch trügerisch sein. Der FC Basel muss deshalb mit freiem Kopf aufspielen. Tabula rasa – alles auf Anfang.