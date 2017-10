Englands gruseligste Wahrzeichen

Das englische Denkmalschutzamt präsentiert ein Grusel-Ranking. (Symbolbild: Keystone)

Geister, die durch Wände schweben, unerklärliche Schreie und durch die Gänge hallendes Gelächter von Kindern: In Englands Schlössern spukt es. Kurz vor Halloween hat das englische Denkmalschutzamt am Dienstag eine Liste mit den zehn gruseligsten Wahrzeichen des Landes veröffentlicht.

Der erste Platz des Grusel-Rankings geht laut den rund 1800 Mitarbeitern des Denkmalschutzamtes English Heritage an das ‹Bolsover Castle› in Mittelengland. Seitdem das Schloss einst auf einem alten Friedhof errichtet worden ist, wird es angeblich von Geistern heimgesucht.

Eine Mitarbeiterin erzählte, dass sie dort einmal einen Schrei vernahm, der immer lauter wurde, je weiter sie sich von der Burg entfernte. Als sie daraufhin zurückeilte, fand sie die Burg von Bolsover vollkommen verlassen vor.

Auch Wachmänner berichteten, wegen unerklärlicher Lichterscheinungen beunruhigt gewesen zu sein. Manche Angestellte hätten sogar den Geist eines kleinen Jungen gesehen, der die Hände unwissender Schlossbesucher hielt.

Zum Fürchten sind auch die Gespenster eines Jungen und einer Frau, die in den Ruinen des mittelalterlichen ‹Kenilworth Castle› gesichtet worden sein sollen. Manche Mitarbeiter sprachen ausserdem von einem antiken Kinderbett, das von alleine schaukelte, wie auf der Internetseite von English Heritage nachzulesen ist.

«Graue Dame» und schreiende Nanny

In ‹Carisbrooke Castle› auf der Isle of Wight in Südengland gehören Geistererscheinungen ohnehin dazu. Dort treibt neben dem blassen Gesicht eines jungen Mädchens, das auf unglückliche Weise in einem Brunnen ertrunken war, angeblich auch eine gewisse «Graue Dame» ihr Unwesen. Begleitet von vier Hunden dreht die Frau mit dem langen Umhang ihre Runden durch das Schloss.

Auf dem Ranking des Denkmalschutzamtes findet sich auch das ‹Pendennis Castle›. Dort sind gelegentlich Schreie eines Küchenmädchens zu hören, das im 17. Jahrhundert bei einer Belagerung der Burg in den Tod stürzte.

Bram Stoker, der Autor von ‹Dracula›, liess sich von den Ruinen der ‹Whitby Abbey› in Nordengland zu seinen Geschichten inspirieren. Dort soll es unerklärliche, kalte Luftzüge geben und Besucher sollen ein Schulterklopfen verspüren, obwohl niemand zu sehen ist.

(sda afp)