«Ein sympatischer Ausnahmespieler»

Patrick Ammann erinnert sich an seine erste Begegnung mit Del Potro. (Video: Telebasel)

Publikumsliebling Juan Martin Del Potro kehrt als Ersatz für den verletzten Stan Wawrinka nach Basel zurück. Managing Director der Swiss Indoors Patrick Ammann erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Argentinier.

Seit Ende August ist klar: Der US-Open Sieger von 2009 und zweifache Swiss Indoors Gewinner (2012/13) ersetzt den verletzten Stan Wawrinka an den Swiss Indoors.

Obwohl Stan natürlich als Schweizer am Turnier nicht zu ersetzen ist, freut sich Patrick Ammann über die Anwesenheit des Argentiniers. «Juan Martin Del Potro ist ein ganz sympatischer Ausnahmespieler. Als er vor 10 Jahren zum ersten Mal nach Basler kam, hat er sich gleich in die Herzen des Basler Publikums gespielt.»

Basel zwei Mal gewonnen

Mitunter ein Grund für seine Beliebtheit, dürfte der rasche Erfolg in Basel sein, sagt Ammann. «Es war schon ein wenig glamourös. Als Newcomer stiess er 2012 gleich bis in den Final vor und hat den Titel geholt. Und im 2013 hat er das gleich nochmals geschafft.» Dies sei nicht vielen Spielern in der 47-jährigen Swiss Indoors-Geschichte gelungen, so Ammann weiter.